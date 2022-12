Sestřelí rakety i letadla. Jak funguje obranný deštník, který míří z USA na Ukrajinu

Je to provokace, která bude mít dalekosáhlé důsledky, varuje ruské velvyslanectví ve Washingtonu před dodávkou systému protivzdušné obrany Patriot Ukrajině. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zase označila možné dodávky za nerozumný nápad. Američané se ale nejspíše už rozhodli, že patrioty pošlou. Ukrajina o ně velmi stojí, opakovaně o ně žádala.

Tento systém dokáže ve vzduchu zničit rakety krátkého doletu, balistické rakety a letadla. Pokud nakonec americký prezident Joe Biden podepíše příkaz o předání systému Ukrajině, přesunou se čtyři baterie patriotů na základnu do německého Grafenwöhru, kde budou američtí instruktoři školit ukrajinský personál v obsluze zbraně.

"Patrioty mají kvalitní radiolokátory, takže jsou schopné likvidovat i balistické rakety. Když jedna taková padá z atmosféry, letí pětinásobně větší rychlostí, než je rychlost zvuku. A patrioty jsou toho schopné," řekl online deníku Aktuálně.cz expert na vojenskou techniku Jiří Vojáček.

Tento systém dokáže účinně chránit například vojenskou základnu nebo strategický objekt, ale nikoliv velká města a rozsáhlé plochy. Ukázalo se to v roce 1991 v době války v Perském zálivu.

Když Irák obsadil Kuvajt a proti iráckému diktátorovi Saddámu Husajnovi se vytvořila mezinárodní koalice, Saddám nařídil odpalovat rakety Scud na Izrael v naději, že Izrael na Irák zaútočí. Tím pádem by se některé arabské země mohly postavit na iráckou stranu.

Irácké scudy padaly na města Tel Aviv a Haifu, celkem jich Iráčané na Izrael vypálili dvaačtyřicet. Američané scudy sestřelovali právě systémem Patriot, ale účinnost byla jen čtyřicetiprocentní.

Dne 25. února pak systém Patriot kvůli chybě softwaru nezachytil iráckou raketu směřující na americkou základnu v saúdskoarabském Zahránu. Tato chyba stála život 28 vojáků, dalších více než sto bylo zraněno.

Důležitý vzkaz pro Rusko

"Patrioty zřejmě budou bránit nějaké základny, ale spíše na západě Ukrajiny. Nedokážu si představit, že by je umístili na východ poblíž míst, kde se bojuje. Třeba někde u Bachmutu nebo Charkova - blízko frontové linie," říká Vojáček. "Sice by to proti ruskému bombardování pomohlo, ale Rusům by se asi podařilo místa, kde patrioty jsou, odhalit a zničit."

Podle agentury AP je kromě praktické stránky důležitý i vzkaz, který přesun systému na Ukrajinu vyšle Rusku. O tom, že Západ nepolevuje v podpoře Ukrajiny a bude jí dál dodávat zbraně.

"Těch patriotů nebude tolik, aby bránily celé území Ukrajiny. Patrioty mají dvacet variant, nejrozšířenější jsou dvě. Varianta PAC-2 jsou velké rakety, určené hlavně proti letadlům, s dostřelem kolem 160 kilometrů. Druhá varianta je PAC-3, což jsou menší rakety s doletem kolem 40 kilometrů, které jsou ale rychlé a dokážou i rychle manévrovat a likvidovat balistické rakety. Ty zřejmě půjdou na Ukrajinu," uvádí Vojáček.

Systém Patriot rozmístí podél své východní hranice s Ukrajinou a Běloruskem také Polsko. Své patrioty mu poskytne Německo, které je odmítlo dodat na Ukrajinu. Němci ale Ukrajině poslali rakety vzduch-vzduch IRIS-T, schopné zasáhnout cíl ve vzdálenosti 25 kilometrů.

Video: Na vítězství konvenčními zbraněmi nemáme, říká ruský velitel (14. 12. 2022)