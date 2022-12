Těmito klipy Rusy verbují do války. I propagandisté s nimi mají problém

Ve vysílání ruské televize NTV se ve středu pozastavovali nad režimními propagandistickými videy, kterými chce Kreml přesvědčit ruské muže, aby ze země neutíkali a šli bojovat na Ukrajinu. Moderátor Andrej Norkin spoty jízlivě komentoval a pochyboval o tom, zda vůbec mohou být účinné. "Dle mého názoru jsou některá videa opravdu zajímavá," podotkl Norkin.

Ruským propagandistickým spotům se věnovali ve středečním vydání diskusního pořadu Mjesto vstreči (v překladu Místo setkání). Známý moderátor nejprve hovořil o tom, jak se po zemi objevují obrovské transparenty, na nichž jsou uctíváni ruští hrdinové, a dotazoval se, jakými způsoby se dnes snaží v Rusku znázorňovat vlastenectví.

První video pak ukazovalo, jak se dva mladíci rozhodli opustit Rusko a prchnout navždy do Gruzie. Během svého útěku ale při nasedání do auta už nepomohli stařence, která vedle nich upadla. V reakci na to si opodál stojící žena posteskla, že "chlapci už odešli, ale muži zůstávají".

To Norkin posměšně okomentoval slovy, že je opravdu těžké říct, zda se spot mohl opravdu dotknout svědomí těch, kteří z Ruska odcházejí. "Video má jen 20 tisíc zhlédnutí a v komentářích diváci píšou spíše ironické ohlasy," podotkl Norkin a pokračoval s komentářem dalšího videa, které mělo dokázat, jak účastníci speciální vojenské operace získávají od státu mnoho výhod.

"Saša je spokojený. Nyní má plat, o kterém se mu dříve ani nesnilo. Novou profesi, nové přátele, kariérní růst," znělo v animovaném spotu. "Dostane bezplatnou lékařskou péči pro sebe i rodinu, státní příspěvky a průkaz veterána. To znamená - respekt. Saša se má skvěle. Buďte jako Saša," vyzýval vypravěč.

Norkin také komentoval propagandistické video wagnerovců, které svými nerealistickými záběry spíše připomínalo akční film, nebo bojovnou píseň ruské zpěvačky Viky Cyganovové. "Vidíte, vybrali jsme tu různé možnosti propagandistických příběhů. Co funguje a co podle vás nefunguje?" obrátil se poté na hosty ve studiu.

Sestřih této části pořadu se rozšířil po sociálních sítích, kde získal již desetitisíce zhlédnutí. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko k videu podotkl, jak je pozoruhodné, že už i samotní propagandisté mají pochybnosti nad tím, zda jsou ruské spoty účinné.

Norkinovy jízlivé poznámky vzbudily pozornost i před několika týdny. Tehdy ve stejném pořadu narážel na to, jak v Rusku není možné beztrestně vyjádřit svůj názor. Satiricky komentoval to, jak by podpoření, ale i odmítnutí stažení ruských vojsk z Chersonu bylo podle tamních zákonů vykládáno jako trestný čin. "Nechci jít do vězení. Tak vám radši nic neřeknu," uvedl posměšně Norkin.

Video: Ruský moderátor v pasti. Absurdní vyjádření o Chersonu je hitem sociálních sítí (11. 11. 2022)