V USA pokračuje válka o interrupce. Demokraté v nich vidí spásu před volbami

Červnový výrok Nejvyššího soudu USA, který po půlstoletí v Americe zrušil ústavní právo na interrupce, byl triumfem tamních konzervativních republikánů. Většina veřejnosti s tím ale nesouhlasí, jak ukazují průzkumy, a republikáni za to mohou zaplatit u volebních uren.

Podle červnového verdiktu amerického Nejvyššího soudu si o přístupu k interrupcím mají nyní rozhodovat jednotlivé státy USA. V nejméně dvanácti státech už umělé přerušení těhotenství zakázali. Podle analýzy deníku Washington Post tak třetina amerických žen teď nemá přístup k interrupcím.

Až restriktivní zákony vstoupí v platnost ještě v několika dalších státech, půjde o zhruba polovinu všech Američanek ve věku 15 až 44 let. V mnohých státech se přitom zákaz vztahuje i na případy znásilnění a incestu a některé z nich navíc počítají i s tvrdými tresty za možné porušení nařízení.

Například v Texasu před třemi týdny vstoupila v platnost legislativa, podle které za provedení "zákroku" - což může být i obstarání potratových pilulek - hrozí až doživotní vězení.

Tvrdé tažení republikánů proti potratům ale zvedlo na nohy demokratickou voličskou základnu. Vedle demokratů se navíc proti republikánům většinově postavily i nezávislé voličky a podle průzkumů také část ženského republikánského tábora.

Energie a volební odhodlání, které byly ve věci interrupcí v uplynulých letech na straně republikánů, jsou teď silnější u demokratů. A ti tak doufají, že by jim to mohlo zachránit nadcházející listopadové volby do Kongresu, ve kterých jim průzkumy dosud předpovídaly porážku.

Jako na stříbrném podnose

"Sotvakdy dostali demokraté jako na stříbrném podnose tak jednoznačné téma," potvrzuje Anna Greenbergová, která pro Demokratickou stranu vyhodnocuje průzkumy veřejného mínění. "Měly to být volby, které budou jen o inflaci nebo imigraci, jenže teď budou také o potratech," uvedla pro deník New York Times.

Červnový výrok Nejvyššího soudu podle ní zcela proměnil předvolební kampaň. Pro demokraty se staly interrupce, ještě společně se zdravotnictvím, ústředním tématem voleb. Republikáni se teď o interrupcích raději snaží mlčet, zato demokraté se na toto téma ve svých předvolebních spotech zaměřili.

Ještě v březnu se Američané v průzkumech většinově vyslovovali v tom smyslu, že by chtěli, aby kongresové volby vyhráli republikáni. To se nyní obrátilo, například podle čerstvého průzkumu pro Wall Street Journal by nyní o něco málo více z nich (47 ku 44 procentům) hlasovalo pro demokrata.

Zrušení ústavního práva na interrupce z roku 1973 bylo dlouholetým republikánským cílem. A toto úsilí se úspěšně završilo, když jejich prezident Donald Trump dosadil do Nejvyššího soudu tři nové konzervativce, kteří teď na konci června převážili názor soudu proti potratům.

Osobně je pro Trumpa změna rozložení sil v soudu (a z toho vyplývající konzervativní výnosy) nejvýraznějším dědictvím jeho prezidentství. Zároveň je to ale věc, která se může do budoucna politicky obrátit proti Republikánské straně.

Průzkumy ukazují, že většina americké veřejnosti je proti striktním zákazům potratů v podobě, v jaké je nyní prosazují republikánští politici. A už se to projevuje přímo v terénu. V některých státech, kde jinak tradičně převažují republikánští voliči, se nyní před kongresovými volbami více lidí registruje za demokraty.

V Kansasu, v jednom z nejkonzervativnějších států USA, se před třemi týdny konalo referendum, ve kterém lidé rozhodovali, zda má v tamní ústavě zůstat ustanovení chránící právo na potrat. Výsledkem byli překvapeni republikáni i demokraté. První nepříjemně, druzí naopak.

Ve státě, kde Trump v posledních prezidentských volbách přesvědčivě porazil demokrata Joea Bidena, se voliči nyní stejně přesvědčivě vyslovili pro zachování přístupu k interrupcím. Referendum přitáhlo rekordní účast. Z jednoznačného výsledku je navíc zřejmé, že vedle demokratů byli pro zachování potratů i nezávislí voliči nebo malá část republikánů.

Marné naděje demokratů?

Před dvěma týdny se staly interrupce rozhodujícím tématem v doplňovacích volbách ve státě New York na uvolněné místo do amerického Kongresu. Ještě před červnovým verdiktem Nejvyššího soudu demokratický kandidát Pat Ryan výrazně zaostával za republikánským soupeřem - konkrétně o 13 procentních bodů.

Pak se ovšem demokrat začal soustředit právě na zákaz potratů a na souhlasný postoj svého republikánského oponenta. Volby vyhrál.

Podle republikánů jsou ale současné demokratické naděje, že téma interrupcí by je mohlo v listopadu zachránit od porážky v kongresových volbách, stále marné. A historické statistiky dávají republikánům za pravdu v tom, že v dolní komoře Kongresu, ve Sněmovně reprezentantů, demokraté svoji současnou většinu nejspíše neubrání.

V americké politice je pravidlem, že vládnoucí strana, která má v Bílém domě svého prezidenta, v prvních volbách do Kongresu od jeho zvolení prohrává a ztrácí křesla. Republikánům přitom letos stačí, když ve sněmovně, která má 435 členů, převezmou pět křesel, a většina bude jejich.

Politické karty jsou ovšem nově rozdány ve volbách do horní komory Kongresu, do Senátu. Ještě před prázdninami analýzy a průzkumy ukazovaly, že demokraté ztratí i Senát. Podle současných odhadů ale mají šanci svoji křehkou většinu udržet nebo lehce posílit.

Důvodem tohoto posunu jsou postoje republikánských kandidátů, včetně jejich souhlasu se zrušením ústavního práva na potrat a jejich podpory pro úplný zákaz interrupcí. Pro mnohé voliče, kteří budou rozhodovat na podzim ve všeobecných volbách, je to příliš radikální.

Napříč celou společností

Navíc to není jediné téma, které odrazuje středové voliče. Dalším je téměř povinný souhlas republikánských kandidátů s Trumpovým tvrzením o údajných podvodech při prezidentských volbách v roce 2020. I to bude pro republikány v listopadu handicapem.

Analytický politický web FiveThirtyEight, který ještě v červnu s velkou pravděpodobností přisuzoval Senát republikánům, nyní už dává přednost demokratům.

Popularita prezidenta Joea Bidena se v posledních týdnech lehce zvedla, ale stále je zaklesnuta hluboko pod 50 procenty. Což by demokratům nemělo do listopadových voleb, které bývají svým způsobem referendem o výkonu vládnoucí strany, věštit nic dobrého.

Demokraté ovšem věří, že interrupce mohou být jejich vítěznou kartou. "Jsem přesvědčen, že na potratech bude záležet. Jde to napříč demografickými skupinami, vadí to mnoha voličům, včetně nezávislých i Trumpových, a protiřečí jejich pojetí osobní svobody," říká J. B. Poersch, prezident zájmového sdružení, které shromažďuje finance pro demokratické kandidáty do Senátu.