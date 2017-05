V ukrajinských televizích bude převažovat ukrajinština. Parlament přijal zákon, který omezí ruštinu

před 7 minutami

Nejméně tři čtvrtiny svého programu budou muset ukrajinské celostátní televize vysílat v ukrajinštině. U regionálních a místních stanic to bude polovina vysílání. Bude jim to nařizovat zákon, který v úterý schválil ukrajinský parlament. Zákon uvítal i ukrajinský prezident Petro Porošenko, který upozorňoval na nízký podíl ukrajinštiny ve vysílání. Většina Ukrajinců ovládá oba jazyky, ale ruština převažuje na východě země, zatímco obyvatelé západních oblastí dávají přednost ukrajinštině.

Kyjev - Ukrajinský parlament v úterý přijal zákon, podle kterého budou muset ukrajinské televize nejméně tři čtvrtiny svého programu vysílat v ukrajinštině. Opatření má omezit používání ruštiny, poznamenala agentura AFP. Pětasedmdesátiprocentní kvóta se týká celostátních televizí; regionální a místní stanice mohou mít v ruštině až půlku vysílání.

Pro hlasovalo 269 poslanců, 15 zákonodárců bylo proti a deset se zdrželo. "Nejvyšší rada (ukrajinský parlament) opět ukázala, že je ukrajinská a že odstraňuje stopy sovětské imperialistické minulosti," prohlásil předseda sněmovny Andrij Parubij.

V parlamentu je celkem 450 poslaneckých křesel. Neobsazeno je však 15 mandátů vyhrazených pro zástupce oblasti Donbasu na východě země, kterou ovládají proruští separatisté, a 12 křesel pro poslance z Krymu, který anektovalo Rusko.

Přijetí zákona uvítal také prezident Petro Porošenko. "Několikrát jsem veřejně upozorňoval majitele a vedení televizních stanic na nepřípustně nízký podíl ukrajinštiny. Někde činí jen 15 procent! Pánové, to jste zapomněli, jak se naše země jmenuje? Nevyslyšeli jste výzvy, abyste si to sami vyřešili, a tak to udělá zákon," prohlásil šéf státu, podle kterého má z ukrajinské televize znít ukrajinština.

Většina Ukrajinců ovládá oba jazyky, ale ruština převažuje na východě země, zatímco obyvatelé západních oblastí dávají přednost ukrajinštině.

Ruský poslanec Ruslan Balbek z anektovaného Krymu naopak odsoudil "křižácké tažení proti ruštině". "Ukrajinská elita, která nedokázala zničit Donbas, ani neuspěla s blokádou Krymu, si našla nového nepřítele - ruskojazyčné obyvatelstvo," prohlásil.

Rusko a Ukrajina svádějí informační válku od anexe Krymu v březnu 2014 a konfliktu v Donbasu s 10 tisíci mrtvými. Kyjev obviňuje Moskvu z vojenské podpory rebelů, která to však opakovaně popírá. Ukrajinské úřady již dříve zakázaly mnoho ruských televizních seriálů a filmů, před týdnem také zablokovaly ruské internetové služby, včetně vyhledávače Yandex a populárních sociálních sítí VKontakte a Odnoklassniki.