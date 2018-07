V Saúdské Arábii zatkli pár, který sdílel na sociální síti video s polibkem

Muž si nahrál, jak políbil svou přítelkyni v autě a video sdílel s popiskem "učím ji řídit". Saúdský princ následně nařídil zatčení páru.

Rijád - V Saúdské Arábii byl zatčen pár kvůli videu polibku, který dvojice sdílela na sociální síti. Obyvatelé nábožensky konzervativního království označili veřejně vyjádřený projev náklonnosti za necudný a muži i jeho přítelkyni teď hrozí, že budou posláni do vězení, píše britský server Daily Mail.

Muž si nahrál, jak svou přítelkyni políbil v autě na dálnici v provincii Džizán a video sdílel s popiskem "učím ji řídit". Žena měla přitom na sobě nikáb, tedy závoj zahalující tvář kromě očí. Princ Muhammad bin Adalazíz následně nařídil, aby byl pár zatčen.

Na sociálních sítích video vyvolalo pohoršení. Jeden uživatel twitteru napsal: "Nedostatek cudnosti. Doufám, že oba budou brzy dopadeni… Pošlete je na několik let do vězení, ať se naučí respektu a dobrým mravům". Jiný napsal "To jako vážně?".

Saúdská Arábie se řídí islámským zákonem šaría a mimomanželské vztahy jsou v zemi zakázány. Nesezdaným párům za setkání v soukromí či na veřejnosti tak hrozí i vězení.

Na twitteru se nicméně objevily i liberálnější reakce. "Muž a jeho přítelkyně, kde je problém? Možná jsou novomanželé a video chtěli poslat jeho či její rodině, ale omylem ho poslali někomu jinému," hájil pár jeden uživatel.

Od minulého měsíce mohou ženy v Saúdské Arábii vůbec poprvé v historii země legálně usednout za volant. Rozhodnutí zrušit zákaz ženám řídit je součástí reforem mladého korunního prince Muhammada bin Salmána, který se snaží zemi přivést k "umírněnějšímu islámu", píše Daily Mail.