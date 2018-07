Trump: Saúdskoarabský král souhlasil s navýšením těžby ropy až o 2 miliony barelů ročně

Saúdskoarabská státní tisková agentura sdělila, že Salmán a Trump se při telefonickém rozhovoru shodli na potřebě udržovat stabilitu na ropném trhu.

Washington/Rijád - Saúdskoarabský král Salmán souhlasil se žádostí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení těžby ropy, a to možná až o dva miliony barelů denně. Uvedl to Trump na svém twitterovém účtu.

Saúdskoarabská státní tisková agentura sdělila, že Salmán a Trump se při telefonickém rozhovoru shodli na potřebě udržovat stabilitu na ropném trhu a kompenzovat výpadky v dodávkách. Neuvedla však nic o tom, že by Rijád měl v úmyslu zvýšit těžbu o dva miliony barelů denně.

"Právě jsem mluvil s králem Salmánem ze Saúdské Arábie a vysvětloval mu, že kvůli problémům kolem Íránu a Venezuely žádám, aby Saúdská Arábie zvýšila produkci ropy, možná až o 2 000 000 barelů, a kompenzovala tak vzniklý rozdíl… Ceny jsou příliš vysoké! On souhlasil!" napsal Trump.

Saúdská Arábie je klíčovým členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Ta se již minulý týden s Ruskem a několika dalšími těžařskými státy dohodla na zvýšení těžby o zhruba milion barelů denně.

Ceny ropy tento týden výrazně rostly kvůli obavám z dopadu amerických sankcí na dodávky z Íránu. K růstu cen přispívají rovněž nepokoje ve Venezuele a boje v Libyi, které mají negativní dopad na tamní ropný sektor. Cena americké lehké ropy WTI se v pátek vyšplhala až na 74,43 dolaru za barel, nejvýše od listopadu 2014.

Saúdská Arábie nyní těží kolem deseti milionů barelů denně. Zdroje agentury Reuters tento týden uvedly, že země plánuje v červenci těžbu zvýšit až na 11 milionů barelů denně.

Celková těžební kapacita Saúdské Arábie dosahuje zhruba 12 milionů barelů denně, země ji však doposud nikdy plně nevyužila. Podle agentury AP činí dosavadní saúdskoarabské těžební maximum 10,72 milionu barelů denně.

Pokud by Saúdská Arábie skutečně zvýšila těžbu v rozsahu avizovaném prezidentem Trumpem, mohlo by to podle analytika Phila Flynna okamžitě snížit ceny ropy o dva až tři dolary za barel.

Bývalý analytik a nynější výzkumný pracovník Kolumbijské univerzity Antoine Halff uvedl, že Trump zřejmě nechce znepokojovat své potenciální voliče vysokými cenami benzinu. "Základ podporovatelů Trumpa pravděpodobně tvoří ta část voličů, která je nejvíce citlivá na růst cen benzinu," prohlásil.