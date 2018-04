Saúdskoarabská veřejnost mohla po 35 letech znovu do kina. Scény líbání ale vidět nesměla

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Saúdská Arábie uzavřela kina v 80. letech pod tlakem náboženských kruhů. Obnova jejich provozu je součástí rozsáhlých ekonomických a sociálních reforem, které pod názvem Vize 2030 zahájil korunní princ Muhammad bin Salmán.

Rijád - Veřejnost v Saúdské Arábii měla v pátek možnost poprvé po 35 letech zajít si do kina na film. Konzervativní království v rámci rozsáhlých reforem rozhodlo znovu otevřít kinosály a obnovit v nich promítání.

Premiéra v sále rijádského komplexu krále Abdalláha se konala ve středu, avšak byla jenom pro pozvané hosty. V pátek se sál otevřel veřejnosti, která si mohla zakoupit lístky.

Stejně jako ve středu se podle agentury AFP promítal akční film Black Panther. Agentura AP napsala, že ve středu bylo patrné, že film byl zcenzurován - některé scény, zejména líbání hrdinů, byly na rozdíl od scén násilí vystřiženy.

Cílem je rozšířit ekonomickou nabídku v království, jehož hospodářství je nyní závislé na těžbě ropy. Do rozpočtu by mohlo toto odvětví přinést až 24 miliard dolarů (495 miliard Kč) a vytvořit pracovní místa pro 30 000 lidí, odhaduje Rijád.

Páteční i středeční promítání připadlo společnosti AMC Entertainment Holdings Inc., která získala licenci jako první. Do sálu se vešlo 250 diváků a zástupce AMC Adam Aron řekl, že v příštích měsících by se mělo otevřít několik dalších sálů. Mezi diváky byli podle AFP i lidé, kterým se nelíbila cena vstupenek. Stály 75 rijálů (přes 400 Kč), což je podle některých příliš.

Aron ale poukázal na významnou změnu, kterou obnova provozu kin znamená. "Vítejte v době, kdy Saúdští Arabové mohou chodit na filmy nikoli v Bahrajnu, v Dubaji nebo v Londýně, ale doma," řekl.

Filmový průmysl považuje Saúdskou Arábii se 30 miliony obyvatel, z nichž většině ještě nebylo 25 let, za poslední možnost rozšíření podnikání v oblasti Blízkého východu. AMC v zemi čeká konkurence silných hráčů jako například VOX Cinemas, který působí i v Dubaji a je největším poskytovatelem tohoto druhu zábavy na Blízkém východě. První kino IMAX chce podle AFP tato společnost v království otevřít v nejbližších dnech.