V Portugalsku otevřeli nejdelší pěší lávku na světě, měří půl kilometru

V Portugalsku ve čtvrtek oficiálně zahájila provoz nejdelší visutá pěší lávka na světě. Dílo, které se nachází nedaleko města Arouca na sever od Lisabonu, měří 516 metrů, informovala agentura Reuters. To je dvakrát tolik co pěší lávka v pražské Troji. Představitelé města doufají, že stavba, která stála 2,3 milionu eur (asi 60 milionů korun), přitáhne do oblasti cestovní ruch.

"Měl jsem trochu strach (…) ale pak to bylo něco mimořádného a jedinečného," uvedl 42letý Hugo Xavier, který se po lávce prošel mezi prvními. Konstrukce přemosťuje 175 metrů hluboké údolí řeky Paiva. Lávka se nachází v parku Arouca, který je na seznamu geologických parků UNESCO. Provoz pro lidi, kteří nežijí v Arouce, začne v pondělí. Za procházku po lávce se platí mýtné, a sice 12 eur (zhruba 300 korun). Místní mají snížený poplatek na pět eur (cirka 130 korun). Nejdelší visutá pěší lávka na světě je v Portugalsku nedaleko města Arouca. | Foto: Reuters Místní samospráva a obyvatelé věří, že lávka přiláká do oblasti nové turisty. Podle radnice by dílo mohlo přitáhnout pozornost milovníků inženýrských staveb, přírody či extrémních zážitků. Podle stanice CNN dosavadní rekord držela visutá lávka Charlese Kuonena, která stojí ve Švýcarsku nedaleko zimního letoviska. Švýcarský most pro pěší, jehož provoz byl zahájen v roce 2017, měří 494 metrů.