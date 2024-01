"Poučme se z historie." V Německu opět protestovaly statisíce lidí proti extremismu

V německých městech v neděli pokračovaly rozsáhlé demonstrace proti pravicovému extremismu vyvolané zprávou o loňské schůzce, na níž podle investigativní skupiny zástupci krajní pravice mluvili o masových deportacích lidí jiného než německého původu. Akce v Mnichově namířená i proti pravicově populistické straně Alternativa pro Německo (AfD) skončila předčasně kvůli přeplněnosti ulic.

Už v sobotu podle úřadů vyšlo do ulic asi 250 tisíc lidí. Takový počet demonstrantů se v neděli podle organizátorů dostavil jen na shromáždění v Mnichově. Policie podle listu Süddeutsche Zeitung účast odhadla na 100 tisíc lidí. Vzhledem k mase lidí začala být situace napjatá, píše deník Die Welt, načež se pořadatelé společně s policií a hasiči rozhodli shromáždění rozpustit.

Demonstranti v Mnichově dorazili s transparenty odsuzujícími pravicově extremistické myšlenky či přirovnávajícími AfD k nacistům. Na plakátech bylo možné číst nápisy jako "Poučme se z historie, místo abychom ji opakovali", "Žádná tolerance k netoleranci" či "AfD - noční můra Německa".

Demonstrace na podporu soudržnosti a tolerance ve společnosti pokračují druhým týdnem v řadě. Již v pátek musela být kvůli velkému množství lidí odvolána demonstrace proti AfD v Hamburku. Za celý víkend podle policie vyšly do ulic po celém Německu statisíce lidí, pořadatelé dokonce podle agentury AFP přišli s odhadem, že od pátku celková účast dosáhla skoro 1,5 milionu.

"Je to signál světu, že to nenecháme jen tak bez komentáře," řekla agentuře Reuters sociální pracovnice Steffi Kirschenmannová, která se v sobotu zapojila do manifestace ve Frankfurtu.

Aktivisté na neděli svolali manifestace v desítkách měst od metropole Berlína po malá města, uvádí AFP. V Kolíně nad Rýnem dorazily desítky tisíc lidí, podle organizátorů to bylo až 70 tisíc. V Brémách proti pravicovému extremismu a za demokracii demonstrovalo podle policejních dohadů 45 tisíc lidí, po shromáždění u budovy parlamentu v Berlíně hlásila policie na 100 tisíc účastníků, organizátoři více než 300 tisíc.

V sobotu byly akce poklidné a policie žádné větší problémy nehlásila. Odpor části veřejnosti k AfD vyvolal plán na deportace až dvou milionů přistěhovalců, o kterém podle investigativní skupiny Correctiv zástupci AfD a dalších krajně pravicových sdružení loni tajně jednali.

I přes vlnu protestů zůstává AfD v průzkumech veřejného mínění po konzervativní unii CDU/CSU druhou největší politickou silou v zemi. Protiimigrační strana odmítla, že by deportační plán probíraný na setkání v Postupimi byl součástí jejího programu. Tvrdí, že členové, kteří se účastnili, tam byli z čistě osobních důvodů, nikoliv jako zástupci strany.