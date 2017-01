Německá policie zatkla Syřana podezřelého z financování terorismu

před 1 hodinou

Kvůli podezření z trestného činu financování terorismu zadržela policie v západoněmecké spolkové zemi Sársko žadatele o azyl ze Sýrie. Informovala o tom agentura DPA. Osmatřicetiletého muže policie podezřívá, že se v prosinci spojil s teroristickou organizací Islámský stát (IS) a požadoval po ní 180 000 eur (4,9 milionu Kč). Syřan měl prostředníkovi Islámského státu tvrdit, že chce peníze použít na nákup vozu a přípravu výbušniny, s nimiž by následně spáchal teroristický útok. Při výslechu muž přiznal, že byl v kontaktu s IS, popřel ale, že by chtěl skutečně útočit. Tvrdil, že chtěl z islamistů jen vylákat peníze. V jeho bytě se nenašly zbraně ani výbušniny.

autor: ČTK