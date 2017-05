V Kosovu padla vláda. Kvůli zákonu o hranici čekají zemi nové volby

před 51 minutami

Kosovský parlament ve středu vyjádřil nedůvěru vládě. Hlasování navrhla opozice s tím, že kabinet podle ní neplnil svůj program. Vláda nebyla schopna zajistit v parlamentu hlasy potřebné ke schválení zákona o hranici se sousední Černou Horou, a to navzdory tlaku ze strany Spojených států. Hraniční dohoda byla podepsána v roce 2015. Opozice se však proti dohodě postavila, jelikož by podle ní Kosovo přišlo o část svého území. Kosovská vláda a mezinárodní experti tato tvrzení odmítli. Nyní se očekává, že prezident Hashim Thaçi do 30 až 45 dní vyhlásí datum předčasných voleb. Informovaly o tom zahraniční agentury.

Pokračujte dál