V Kongu se podařilo naočkovat proti ebole většinu rizikových osob, případů již dramaticky nepřibývá

Kinshasa - Téměř všechny osoby ohrožené epidemií eboly v Kongu byly očkovány. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO), která vakcíny do Konga dodala. V Kongu je ebolou nakaženo přes 30 osob a podle agentury Reuters 25 lidí na ni zemřelo.

Podle WHO experimentální vakcínu dostalo 400 osob, což jež 90 procent lidí považovaných za rizikové. Očkování začalo v pondělí v oblastech Bikoro a Iboko na severozápadě Konga. Byly k němu vybrány osoby, které byly v kontaktu s nakaženými v Bikoru, Iboku a ve městě Mbandaka.

"Nemůžeme říci, že jsme zajistili město Mbandaka, ale lze říci, že zatím případů dramaticky nepřibylo. To je pozitivní vývoj. Máme důvod k opatrnému optimismu," řekl Peter Salama, který je zástupcem ředitele WHO v oddělení přípravy a reakce na naléhavé události.

Na krvácivou horečku, která se poprvé objevila na severu Konga v roce 1976, stále neexistuje definitivně schválený lék. Virus způsobuje zvýšenou teplotu, zvracení, průjem a svalové bolesti, v některých případech i vnitřní a vnější krvácení. Úmrtnost na něj může dosáhnout až 90 procent, záleží na konkrétním virovém kmenu.

Boj proti ebole spočívá v izolaci pacientů a očkování lidí z blízkého okruhu, kteří se mohli nakazit, a pak také naočkování lidí ze širšího okolí nemocného. Salama řekl, že WHO doufá, že dá konžská vláda do několika dní souhlas ke klinickému testu pěti experimentálních léků, což by umožnilo rychlou léčbu v případech příštích epidemií.

Reuters ale upozornil, že podmínky pro klinický test nejsou v Kongu zajištěny. Pacient musí dostávat lék nitrožilně šest až dvanáct hodin denně a každý den je třeba hodnotit funkci ledvin a jater. "Uvědomme si, že v Bikoru není elektřina, funkční laboratoř a je tam velmi špatná infrastruktura," řekl Salama.

Současný výskyt eboly v Kongu je nejvážnější situací od roku 2014, kdy tato nemoc připravila o život 11 300 lidí v Guineji, Sieře Leone a Libérii.