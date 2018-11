V Izraeli zaznamenali po 15 letech případ úmrtí na spalničky, holčičce byl rok a půl

Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že v Evropě se touto vysoce nakažlivou nemocí nakazily desítky tisíc lidí.

Jeruzalém - V Izraeli zemřela na komplikace vyvolané spalničkami osmnáctiměsíční holčička. V zemi je od začátku roku zaregistrováno 1200 případů spalniček. Mrtvé dítě se mohlo podle izraelských sdělovacích prostředků nakazit od rodičů, kteří jsou mezi nemocnými a nebyli stejně jako jejich dcera očkováni. Jde o první případ úmrtí na spalničky v Izraeli za posledních 15 let, napsal server The Times of Israel.

V Izraeli podle tohoto zdroje přibývá lidí, kteří odmítají nechat své děti očkovat s tím, že je to nebezpečné.

V Izraeli se proti němu staví hlavně příslušníci ultraortodoxní komunity. Rodina mrtvého kojence patří k ortodoxní protisionistické sektě Neturej karta (Strážci města), která neuznává stát Izrael, protože podle ní ho může založit jedině Mesiáš.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví stupňuje kampaň, která má rodiče přesvědčit, aby své děti nechali očkovat.

Podle zářijové zprávy českých hygieniků se v ČR před zahájením pravidelného očkování vyskytovalo asi 50 000 případů spalniček ročně. Po zavedení plošného očkování počty onemocnění dramaticky poklesly a v 90. letech minulého století se v ČR ročně objevovaly pouze ojedinělé případy. V posledních letech se však onemocnění opět vyskytuje. Ohroženy jsou zejména malé, dosud neočkované děti a skupina dospělých osob mezi 35 a 49 lety, u nichž se ukázala snížená hladina protilátek.

Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, proti této chorobě se očkuje od roku 1969. Imunita vzniklá očkováním může ale po 30 až 40 letech postupně slábnout.

