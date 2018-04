Spalničky zavřely oddělení v Motole, lékaři jsou v karanténě. Jděte jinam, vzkázal Pražanům Ludvík

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Počet nakažených po celém Česku stoupá. Spalničkami letos onemocnělo 88 lidí, většina v Praze.

Praha - Ve Fakultní nemocnici Motol onemocněl spalničkami jeden ze zdravotníků. Kvůli nedostatku protilátek skončilo v karanténě 31 jeho kolegů z urgentního příjmu nemocnice a 18 z pražské záchranné služby. Motol proto na 14 dní uzavírá lůžkovou část oddělení.

"Zůstane zachována ambulantní část," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Záchranka bude v následujících dnech muset lidi vozit do jiných pražských nemocnic.

"Chci požádat Pražany, aby se do 4. května pokud možno orientovali na Bulovku či FN Vinohrady," řekl ředitel Motola Miloslav Ludvík. Vojtěch také uvedl, že nakažených je v celé republice už 88, z toho 59 v Praze.

Ještě ve čtvrtek přitom tiskové oddělení Motola na dotaz Aktuálně.cz uvedlo, že sice spalničkami onemocněl jeden zaměstnanec, na provoz nemocnice ale situace nemá vliv.

Ludvík obrat vysvětluje rozhodnutím pražské hygienické stanice. "Není to rozhodnutí zaměstnavatele, ale hygieniků. Ti lidé by teď měli zůstat 14 dní doma na 60 procentech platu. My se to samozřejmě budeme snažit vykompenzovat," řekl ředitel.

