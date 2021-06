Italové zatkli Rumuna podezřelého v kauze 39 udušených uprchlíků. Poskytl kamion

Silný vítr dnes kolem poledne zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu zůstal v provozu. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli vlekaři na webu lanovky. Z Růžové hory se turisté mohou na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. V provozu je lanovka denně od 08:00 do 19:00. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil.

Lanovka na Sněžku se rozjela do letní sezony ve středu 12. května, a to po více než třech měsících odstávky dané epidemickými restrikcemi. Následně se ve východních Krkonoších do letní sezony rozjely také lanovky ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Janských Lázní na Černou horu, z Velké Úpy na Portášky a z Herlíkovic na Žalý.