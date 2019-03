V Británii panuje chaos. Mayová je překážka, řešení brexitu nepřinese, píší média

Na britské politické scéně panuje kvůli plánovanému odchodu země z Evropské unie chaos a premiérka Theresa Mayová začíná být překážkou na cestě z něj. V reakci na vývoj v Dolní sněmovně britského parlamentu, která ve středu odmítla brexit bez dohody a ve čtvrtek bude hlasovat o odkladu odluky z 29. března, to napsal tisk v kontinentální Evropě. Řada novin považuje za východisko ze současné krize nové referendum či spojení umírněných konzervativců s labouristy ve snaze "omezit škody".

"Že řešení brexitového chaosu nepřinese tato premiérka, je jasné již delší dobu," napsal belgický list De Standaard. Theresa Mayová je podle něj v poslední době stále více vnímána jako "opravdová překážka" na cestě ze současné krize.

"Ale nevzdala se Mayová v úterý večer (při druhém hlasování o vládní brexitové dohodě) už zčásti své moci?" ptají se belgické noviny a poukazují na to, že parlament nyní může do dalšího vývoje výrazně zasahovat. Zda může určit jasný směr, ale podle listu De Standaard není jasné. "Dolní sněmovna je hluboce rozdělená," napsal.

Premiérka Mayová ztratila kontrolu nad dalším vývojem také podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ). "V normálních dobách by byla premiérka po dvojité drtivé porážce, jakou utrpěla Mayová, sotva ještě v úřadě. V určitém ohledu vlastně tento scénář již nastal, ačkoli se Mayová fyzicky z Downing Street 10 ještě stěhovat nemusí," napsal list v komentáři k brexitovému dění. Pokud dnes poslanci schválí odklad brexitu, převezme podle něj parlament "definitivně opratě brexitového procesu".

Podle listu NZZ je vzhledem k současnému rozložení sil možné, že Británie směřuje k "měkkému brexitu", vyloučeno není ani druhé referendum.

Lidové hlasování, které "vedlo k tomuto zmatku", by mohlo být podle listu The Irish Times "jedinou cestou", jak se z něj opět dostat. Podle irských novin by nyní měla Mayová požádat EU o odklad brexitu a snažit se v národním zájmu najít většinu napříč politickým spektrem, která by podpořila měkký brexit. "Pokud se nepodaří takovou většinu najít, měla by se (Mayová) obrátit na veřejnost," dodaly The Irish Times.

Polský deník Rzeczpospolita se domnívá, že většinu v britském parlamentu by nyní mohli vytvořit umírnění konzervativci a část labouristů, kteří by se mohli pokusit vytvořit "plán maximálního omezení škod". EU by podle listu byla v takovém případě připravena k ústupkům.

Podle norských novin Verdens Gang by nyní případné referendum skončilo vítězstvím zastánců setrvání Británie v EU. "Britové totiž poznali, jak úzce je ostrovní říše s EU ve skutečnosti svázána a jaké výhody díky členství v uplynulých 40 letech požívala," uvedl norský list.

Podle italského listu La Stampa není možné jakkoli předvídat další vývoj kolem brexitu. "Ve Westminsteru koluje nyní věta: 'Kdo říká, že ví, jaký bude brexit, lže.' Tak velký tam panuje chaos," napsaly italské noviny.

"Země mizí v mlze," komentoval dění v Británii ruský list Rossijskaja gazeta. "Série hlasování v britském parlamentu nejenže nevnesla do situace jasno, ale uvrhla zemi dva týdny před odchodem z EU do ještě většího chaosu," napsal.

Maďarský list Magyar Nemzet v komentáři uvedl, že chaos v Británii dává zapomenout na to, že brexit "je vlastně vinou EU". Pokud by Spojené království unii opustilo před květnovými volbami do Evropského parlamentu, byl by to podle Magyar Nemzet "políček" uštědřený Bruselu.

"Spojené království se vydalo na nebezpečnou cestu bez kompasu a dává pozor již jen na to, jestli jsou bílé útesy doverské ještě vidět," napsal v komentáři k dění v Británii rumunský list Adevarul.

