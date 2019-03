Britští poslanci odmítli brexit bez dohody, čeká je hlasování o odložení odchodu z EU

Britští poslanci těsně schválili poslanecký návrh vylučující brexit bez dohody za všech okolností. Pro hlasovalo 312 a proti 308 členů Dolní sněmovny. Znamená to, že ve čtvrtek bude parlament hlasovat o tom, zda brexit, plánovaný na 29. března, odložit.

Britští poslanci odsouhlasili i méně striktní vládní text o odmítnutí brexitu bez dohody, který jim předložila premiérka Theresa Mayová. Pro hlasovalo 321 členů Dolní sněmovny, 278 jich bylo proti.

Mayová vzápětí oznámila, že dostojí svému slibu a ve čtvrtek bude mít parlament možnost hlasovat o odkladu brexitu.

Podle předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa budou britští poslanci hlasovat o odkladu brexitu do 30. června, delší prodloužení by znamenalo účast Británie na volbách do Evropského parlamentu.

Brexit je nyní plánován na 29. března, tedy již za 16 dní. Případný odklad vystoupení z EU by ale musely schválit všechny členské státy.

Britský tisk píše, že zabránit neřízenému brexitu v podstatě není v moci vlády, a očekává brzy vlnu ministerských demisí. Odhlasování pozměňovacího návrhu označuje za další velkou porážku Mayové.