před 41 minutami

Švédský soud poslal na doživotí do vězení 39letého Rakhmata Akilova z Uzbekistánu, který loni 7. dubna najel v centru Stockholmu do davu lidí. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Strůjce teroristického útoku, při kterém zemřelo pět lidí, ve Švédsku neúspěšně žádal o povolení k pobytu. Stoupenec organizace Islámský stát (IS) se již dříve k činu přiznal. Pokud bude Uzbek předčasně propuštěn, což je ve Švédsku u odsouzenců na doživotí běžné, bude následně ze země vyhoštěn, uvedl s odkazem na verdikt soudu deník Aftonbladet.