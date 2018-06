Německá vládní krize. Už s ní nemůžu pracovat, říká ministr o Merkelové kvůli sporu o migranty

Kvůli sporům mezi Merkelovou a Seehoferem ohledně navracení migrantů z hranic se v Německu otevřeně mluví o vládní krizi.

Berlín - V Německu se dál vyostřuje spor o vracení běženců z hranic. Ministr vnitra Horst Seehofer podle listu Welt am Sonntag dokonce kolegům z Křesťanskosociální unie (CSU) řekl, že už s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) nemůže dál pracovat.

Mluvčí vlády mezitím popřel informace deníku Bild o tom, že Merkelová chce ještě před vrcholnou schůzkou šéfů vlád zemí Evropské unie na konci června uspořádat menší summit evropských států, které jsou nejvíce zasaženy uprchlickou krizí. Podle mluvčího jsou summity záležitostí evropských institucí.

"Už s tou ženou nemůžu pracovat," řekl podle Welt am Sonntag Seehofer ve čtvrtek hned dvakrát na schůzce se členy vlády za jeho CSU.

Jeho nezvyklá slova odrážejí vyhrocenou situaci mezi ním a Merkelovou, o jejímž možném konci už začínají spekulovat německá média, i sesterskými stranami CSU a CDU, které řeší spor o to, jestli vracet rovnou na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiné zemi EU, ve Švýcarsku nebo Norsku. Zatímco Seehofer a jeho CSU takový postup - který přitom není součástí koaliční smlouvy - prosazuje, Merkelová je proti s odkazem na to, že by neodpovídal právu Evropské unie. Kancléřka, která na vrcholu migrační krize v roce 2015 zaujala vůči běžencům vstřícný postoj, by ráda našla evropské řešení tohoto problému, na to ale Seehofer nechce čekat.

Kvůli sporům mezi Merkelovou a Seehoferem ohledně navracení migrantů z hranic se v Německu otevřeně mluví o vládní krizi. "Nikdo v CSU nemá zájem svrhnout kancléřku, zrušit spojenectví CDU/CSU nebo rozbořit vládní koalici (se sociálními demokraty)," citovala agentura DPA Seehofera.

Podle části pozorovatelů, kteří mají za to, že CSU chce jen bodovat před podzimními zemskými volbami v Bavorsku, v nichž jí část hlasů podle všeho sebere protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), ale Seehoferova strana spor cíleně hrotí.

Ustoupit zatím nechce ani Merkelová. Podle mluvčího vlády o řešení migrační krize jedná s partnery v jiných evropských zemí a s představiteli Evropské komise. V pondělí přijede do Berlína na svoji první návštěvu nový předseda italské vlády Giuseppe Conte.