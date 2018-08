Demonstranti se znovu srocují v Chemnitzu. O podezřelých z vraždy unikly informace

Deník Bild zjistil, že jeden ze dvou podezřelých z vraždy pětatřicetiletého Němce byl už v minulosti trestaný. V Chemnitzu se mezitím koná další protest.

Sasko - Už čtvrtý den od vraždy pětatřicetiletého Němce panují v Chemnitzu (Saská Kamenice) nepokoje. Většinou demonstrují lidé z řad krajní pravice, někteří z nich útočí na cizince.

Další protest se koná tento večer, demonstraci svolalo hnutí Pro Chemnitz, které má mimo jiné zastoupení na městské radnici.

Z vraždy, ke které došlo v noci na neděli, jsou podezřelí dva muži, jeden z nich je Iráčan a druhý Syřan. Dvaadvacetiletý Yousif A. a o rok starší Alaa S. nyní sedí ve vazbě. Ve čtvrtek se v médiích objevily podrobnosti o obou mladících.

Podle zjištění německého bulvárního deníku Bild má Iráčan Yousif několik záznamů v trestním rejstříku. Saské státní zastupitelství opakované trestání jednoho z podezřelých potvrdilo, neupřesnilo ale, kdo z dvojice to byl a za jaké činy.

Podle Bildu měl být dvaadvacetiletý Yousif několikrát pokutován kvůli držení drog, podvodu, poškození majetku a ohrožení bezpečnosti provozu. V červenci loňského roku pak měl být podmíněně odsouzen za ublížení na zdraví.

Německý deník Welt hovořil s Yousifovým spolubydlícím, který Iráčana naopak popsal jako přívětivého člověka. "Nevěřím, že to udělal. Nikdy jsem neviděl, že by dělal problémy," citoval list jednoho z obyvatel azylového centra.

Média také upozorňují, že pokud by se informace o trestné činnosti jednoho z pachatelů potvrdily, mohlo by to zároveň přitížit i tomu druhému, Syřanovi Alaaovi.

Auch der #AfD-MdB Stephan Protschka aus #Bayern verbreitet den Haftbefehl gegen den eines Tötungsdelikts in #Chemnitz beschuldigten Iraker - und zwar mit allen persönlichen Daten, komplett ohne Schwärzungen. Hat die @PolizeiBayern davon Kenntnis und schätzt dies als Straftat ein? pic.twitter.com/b9LGOzfdkQ — Christian Frey (@Christian_Frey) August 29, 2018

Identita obou mužů unikla na veřejnost poté, co krajně pravicová uskupení zveřejnila na internetu nejspíš autentický zatykač. Na Twitteru ho sdílel mimo jiné Stephan Protschka, člen německého parlamentu za protiimigrační a krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD).

Saské úřady čelí kvůli úniku důležitého dokumentu tvrdé kritice. Jsou v něm uvedena také jména svědků i příslušné soudkyně.

