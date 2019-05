Útočník zastřelil na univerzitě v USA dva studenty, tři další jsou v kritickém stavu

Dva mrtvé a čtyři zraněné, z nichž tři jsou v kritickém stavu, si v úterý odpoledne (v noci na dnešek SELČ) vyžádal útok střelce na Severokarolínské univerzitě v Charlotte. Policie útočníka dopadla. Agentura AP uvedla, že v souvislosti s případem se znovu ozývají výzvy k přijetí takových opatření, aby byly univerzitní areály bezpečnější.

"Byly to takové hlasité rány. Několik hlasitých ran a pak už jsme jen viděli, jak všichni vybíhají z budovy. Jako když jste nervózní nebo jako když se bojíte. A pak se za sebou ohlíželi," popsal momenty po útoku mladík, který na univerzitu přijel na výstavu.

Informaci, že útočník v areálu Severokarolínské univerzity v Charlotte pistolí zasáhl několik studentů, policisté dostali odpoledne místního času. Na místo přijeli strážci pořádku, kteří se chystali dohlížet na bezpečnost na nedalekém koncertě. Vběhli do výukové budovy, kde byl útočník, a zatkli ho. Jde o 22letého Trystana Andrewa Terrella, který na univerzitu také chodil. Jeho dědeček agentuře AP řekl, že vnuk nikdy nejevil zájem o zbraně.

"Studenti by se neměli v kampusech bát o život," řekl v reakci na úterní útok demokratický guvernér státu Severní Karolína Roy Cooper. "Když rodiče posílají děti do školy, neměli by si o ně dělat starosti. Toto násilí musí zkrátka přestat," uvedl. "V nadcházejících dnech se pořádně podíváme, co je nutné udělat, abychom se posunuli dál," dodal.

Na univerzitě je zapsáno více než 26 500 studentů a má zhruba 3000 zaměstnanců.