Zákeřný útok na "křižovatce světa". Žena strčila cestující před přijíždějící vlak

Bezpečnostní kamery na nástupišti newyorského metra zachytily situaci, při níž neznámá útočnice náhle strčila do spolujezdkyně ve chvíli, když do stanice přijížděl vlak. Dvaačtyřicetiletá žena spadla a obličejem narazila do soupravy jedoucího metra. Záchranáři ji poté převezli s četnými zraněními do nemocnice. Útočnice po napadení z místa utekla.

0:20 Útočnice náhle strčila do spolujezdkyně ve chvíli, když do stanice přijížděl vlak. | Video: NYPD Crime Stoppers

Incident se stal v pondělí ráno ve známé newyorské stanici Times Square, které se přezdívá "křižovatka světa". Útočnice podle svědků předtím dlouho seděla na lavičce a napadení si plánovala. “Je to hrozné. Připomíná mi to 80. léta, kdy to tady takové bývalo,” řekl jeden ze svědků americké televizní stanici ABC. Tamní policisté nyní po útočnici pátrají. Motivy jejího činu zatím nejsou známé. Podle svědků ji bezprostředně před útokem nikdo neprovokoval.