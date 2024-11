Až přijde den D. Jak cvičí utajená brigáda, která má zasadit zničující úder Rusku

Na blíže nespecifikovaném místě na východě Francie už více než měsíc cvičí asi dvě tisícovky ukrajinských vojáků. Utajená armáda za lepších podmínek než dříve podstupuje reálné bojové simulace a chystá se, aby zkraje příštího roku vytvořila páteř kombinované ozbrojené brigády připravené k nasazení do války s Ruskem.

"V dálce se v lesích pohybují nepřátelští vojáci. Planinou se ozývá střelba. Do studeného vzduchu stoupají oblaka kouře. Nad hlavou se vznášejí drobné drony," popisuje v reportáži britský týdeník The Economist. Jeho autoři dostali alespoň na chvíli unikátní příležitost navštívit pro zbytek světa utajované místo výcviku ukrajinských vojáků.

Francouzi s jejich učením za vylepšených podmínek ve spolupráci s ukrajinskými instruktory začali letos na podzim. A to na základě předchozí domluvy prezidenta Emmanuela Macrona s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. "Cílem je vystavit je podmínkám co nejbližším realitě z hlediska hluku, stresu a únavy. Výcvik musí být co nejrealističtější, aby, až přijde den D, měli správné reflexy, přežili bitvu a vyhráli," vzkazoval tehdy do médií francouzský generál Damien Wallaert.

Zhruba dva tisíce ukrajinských vojáků ve věku mezi pětadvaceti a pětačtyřiceti lety let mají po úspěšném absolvování výcviku ve Francii utvořit s ještě o něco málo větším počtem Ukrajinců cvičených Kyjevem novou 155. brigádu. Ta bude pojmenovaná po Anně Kyjevské, středověké princezně narozené v Kyjevě, která se nakonec vdala za francouzského krále Jindřicha I. Paříž pro výcvik přidělila celkem 1500 vojáků a důstojníků.

Nově vzniklá ukrajinská brigáda pak dostane od Západu i obrněná vozidla, houfnice Caesar, systémy protivzdušné obrany či protitankové střely. A také další zařízení, která Ukrajinci budou díky výcviku ve Francii hned od prvních dnů umět používat a udržovat.

Právě tento nedostatek byl přitom podle analytika Jack Watlinga z londýnského think-tanku Royal United Services Institute zásadním důvodem, proč se Ukrajincům ne vždy dařilo vést protiofenzivu. The Economist v tomto kontextu ještě připomíná, že v novém roce dorazí na Ukrajinu například i francouzské stíhačky Mirage 2000, které budou moci nést řízené střely SCALP.

Prostředí na míru

Podle instruktorů je současný výcvik oproti dřívějšku výjimečný nejen delší dobou jeho trvání (okolo tří měsíců), ale také tím, že Francouzi prostředí mnohem více přizpůsobili tomu na bojištích v Ukrajině a Rusku. "Jsou velmi nároční. Jsou ve válce a žádají všechno, co mohou dostat," avizoval před časem pro francouzskou rozhlasovou stanici Radio France Internationale plukovník Guillaume Vancina.

Francouzi i proto vykopali větší zákopy a celkově se snaží nejen napodobit východní terén, ale i vytvořit naprosto reálné simulace bojů i s hlukovými efekty. "Na žádost Ukrajinců se cvičení zaměřuje na obranu. Vojáci byli od předchozí noci třeba i venku a nad hlavami jim létala francouzská letadla a vrtulníky. To vše, aby si otestovali odolnost vůči únavě a stresu," konstatoval pro The Economist jeden z instruktorů.

Od počátku války Francouzi vycvičili asi patnáct tisíc ukrajinských vojáků. Britové ještě třikrát více, ale jejich výcvik je ve zrychlenějším režimu. Angažovanost Francie, potažmo jejího prezidenta Macrona, se potvrdila i minulý týden, kdy do Paříže zavítal generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. "Francie udržuje NATO silné," konstatoval po setkání s Macronem.

