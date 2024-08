USA se snaží zabránit íránské odvetě vůči Izraeli. Konflikt není nevyhnutelný, tvrdí

Spojené státy se snaží "snížit teplotu" na Blízkém východě, protože se obávají íránského odvetného útoku na Izrael. V úterý to řekla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová Radě bezpečnosti. Spojené státy podle ní chtějí "odradit od jakéhokoli útoku a bránit se jakémukoli budoucímu úderu a vyhnout se regionálnímu konfliktu", napsal server BBC News.

Po červencovém atentátu na vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáíla Haníju v Teheránu, který je připisován Izraeli, panují obavy, že by Írán mohl podniknout odvetný útok proti Izraeli.

Na zasedání Rady bezpečnosti v New Yorku vyzvala Thomasová-Greenfieldová k dokončení dohody o příměří. "Širší regionální konflikt není nevyhnutelný," řekla. "Celkovým cílem Spojených států zůstává snížení teploty v regionu, odstrašení a obrana proti případným budoucím útokům a zabránění regionálnímu konfliktu. To začíná dokončením dohody o okamžitém příměří s propuštěním rukojmích v Gaze. Musíme to dotáhnout do konce," dodala.

Americký prezident Joe Biden navrhl, že dosažení dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Gaze by mohlo Íránu pomoci odradit ho od útoku na Izrael. "To je mé očekávání, ale uvidíme," odpověděla Thomasová-Greenfieldová na dotaz novináře. "Uvidíme, co Írán udělá, a uvidíme, co se stane, pokud dojde k nějakému útoku, ale já se nevzdávám," dodala.

Nové kolo jednání o příměří se má uskutečnit ve čtvrtek buď v Dauhá, nebo v Káhiře. Představitelé Hamásu však podle zpráv deníku The New York Times a serveru Sky News prohlásili, že se hnutí rozhovorů nezúčastní.

Mezinárodní zprostředkovatelé z USA, Egypta a Kataru usilovali o dohodu o příměří, která by znamenala propuštění izraelských rukojmích k jejich rodinám a návrat palestinských civilistů do jejich domovů.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken dal mezitím zelenou potenciálnímu prodeji vojenského vybavení Izraeli v celkové hodnotě přes 20 miliard dolarů (přes 450 miliard korun) včetně stíhaček F-15. Blinken chtěl také v úterý večer odcestovat na návštěvu Blízkého východu, cestu ale kvůli nejisté situaci v regionu odložil

Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr v úterý obvinil Radu bezpečnosti, že neudělala dost pro zastavení izraelské vojenské operace v Gaze. "Probuďte se. Přestaňte hledat výmluvy. Přestaňte si představovat, že se s izraelskou vládou domluvíte, aby přestala zabíjet civilisty po tisících, nastolovat hladomor, mučit vězně, kolonizovat a anektovat naši zemi," řekl Mansúr. Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan mu oponoval s tím, že Hamás používá civilisty v Gaze jako lidské štíty.

Izrael zahájil útok na Gazu poté, co ozbrojenci Hamásu vtrhli 7. října do jižního Izraele, kde podle izraelských údajů zabili 1200 lidí, většinou civilistů, a zajali více než 250 rukojmích. Od té doby bylo podle ministerstva zdravotnictví při izraelské ofenzívě v Gaze zabito téměř 40 tisíc Palestinců.

Mohlo by vás zajímat: Jak je tohle možné. Izraeli pomohli, my to musíme snášet, popsal novinář z Ukrajiny (26. 4. 2024)