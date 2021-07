Jak funguje úřad, který může zatopit Babišovi? Unijní žalobce vede lvice z Rumunska

„Osobně bych viděl ideální řešení v ještě o kus nezávislejších žalobcích, ale vnímám to jako lepší než nic. Ti místní soudci a policie mohou také snadno najít v žalobcích dobré partnery nenavázané příliš do místních problematických struktur a to vidím jako pozitivní posun.“ Europoslanec Mikuláš Peksa