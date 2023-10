Přišlo bahno a západní analytici varují: Ukrajině s protiofenzivou došel čas

Ukrajina podle mnohých odborníků již nemá šanci kvůli zhoršujícímu se počasí dosáhnout významnějších úspěchů v probíhající protiofenzivě. Podzimní deště a všudypřítomné bahno postupně změní podmínky na frontě a ohrozí postup s těžkou vojenskou technikou. "Přežijí jen ti nejsilnější. Ti, kteří se dokážou přizpůsobit novým podmínkám," podotkl pro server Newsweek ukrajinský major Viktor Tregubov.

Ukrajinci během své protiofenzivy, jejíž začátek se oproti původním plánům zpozdil o několik měsíců, postupovali velmi pomalu a zatím dosáhli mnohem menších úspěchů, než v jaké doufali. S příchodem období bahna zvaného rasputica nemusí ukrajinským silám pomoci ani nedávná dodávka účinných amerických zbraní, domnívají se experti oslovení Newsweekem.

"Obávám se, že bychom si nyní měli přiznat, že Ukrajina již nemá příliš šancí dosáhnout důležitých územních zisků," tvrdí nizozemský analytik Frederik Mertens z Haagského centra pro bezpečnostní studia. Ke zničení Kerčského mostu a izolaci Krymského poloostrova, což Ukrajinci označovali za jeden z hlavních cílů protiofenzivy, podle něj před příchodem zimy pravděpodobně nedojde. "Tato část ukrajinské ofenzivy zkrátka nebyla úspěšná," dodal.

Bláto pravděpodobně zastaví i potenciální postup až tří desítek nově obdržených amerických tanků Abrams. Těžká vozidla se podle britské vojenské expertky Mariny Mironové budou v bahnitém terénu potýkat s omezenou pohyblivostí a pravděpodobně budou vyžadovat i obrněná vyprošťovací vozidla. "Tedy pokud nebude posádka tanku zrovna pod palbou," dodala Marinová, která působí na prestižní King’s College v Londýně.

Mnoho vojáků navíc na frontě bojuje už téměř 20 měsíců a zápolí s velkým vyčerpáním a únavou. "Je to sice jen pár dní, co se zhoršilo počasí, ale rozhodně je mnohem těžší teď být v zákopech než v létě," podotkl před několika dny Oleksij Gončarenko, poslanec ukrajinského parlamentu. "Bude to velmi těžká zima," dodal.

Ukrajinci se nicméně i přesto nevzdávají a mnozí neztrácejí optimismus. Tamní armádní i političtí představitelé zdůrazňují, že se stejnými problémy se kvůli špatnému počasí bude potýkat i jejich nepřítel. Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky, uvedl, že v "chladu, mokru a blátě se sice bojuje obtížněji", ale útoky i tak budou pokračovat.

"Logistika se zkomplikuje, dodávky na frontové linii se naruší. Ale Rusko bojuje proti Ukrajině už od roku 2014. A od té doby jsme se již při bojových operacích setkali s tolika podzimy, zimami i jary," připomněl Jurij Fedorenko, velitel roty 92. samostatné mechanizované brigádě z Charkova. "V oblastech, které se v chladném období stávají neprůchodné kvůli bahnu, je velmi důležité, abychom dokázali zajistit palebnou převahu nad nepřítelem," dodal.

Ukrajina zveřejnila záběry z odpalu amerických balistických střel ATACMS: