Ukrajinci se vracejí domů, i když na ně padají bomby. Život v bezpečí je příliš drahý

Navzdory bojům se desetitisíce lidí vracejí zpět do svých domovů v blízkosti frontové linie v Doněcké oblasti. Jedním z hlavních důvodů je to, že si nemohou dovolit život na bezpečnějších místech na západě Ukrajiny, uvádí agentura AP. Jen do Kramatorsku, města vzdáleného asi 100 kilometrů od Doněcku, se podle tamních úřadů již vrátilo téměř 20 tisíc evakuovaných.

2:11 Navzdory bojům se desetitisíce lidí vracejí zpět do svých domovů v blízkosti frontové linie v Doněcké oblasti. | Video: Associated Press

Do malé vesnice Malotaranivka na okraji Kramatorsku se vrátila v polovině července i dvaaosmdesátiletá Tamara Markova se svým synem. Minulý měsíc trávili v evakuačním táboře v Dnipru v ukrajinském vnitrozemí, kde podle jejích slov měli dobré ubytování i dostatek jídla. "Pak nám ale řekli, že mám jít do domova důchodců. To můj syn odmítl," uvedla Markovová pro agenturu Associated Press. "Jestli nás tady budou teď silně bombardovat, tak náš dům je příliš slabý, strop není dost silný. Museli bychom zase odejít," dodala žena z Kramatorsku, ve kterém klesl bezprostředně po začátku ruské invaze počet obyvatel z 220 tisíc na pouhých 50 tisíc. Pětatřicetileté Anně Protšenkové se však návrat do jejího domu v Pokrovsku, města ležícího asi 50 kilometrů od Doněcku, stal osudným. Po dvou měsících na cestách se rozhodla kvůli příliš vysokým nákladům na bezpečnější život vrátit zpět. O dva dny později ji ale smrtelně zasáhla ruská raketa. "Chápu, že zůstat tady ve městě je velmi riskantní. Ale když odejdeme, nikdo tam na nás nečeká. Kdo se o nás postará? Potřebujeme si vydělat peníze," uvedla další z obyvatelek Pokrovsku Karina Smulskovová, která se do svého rodného města vrátila kvůli nabídce práce servírky ve znovuotevřené restauraci. Navzdory probíhajícím bojům svůj domov již opustit nehodlá.