"Měli jsme to udělat dřív." Po zklamání z protiofenzivy Ukrajinci mění strategii

Přes pole se táhnou více než kilometr dlouhé řady betonových zátarasů, mezi kterými se proplétají žiletkové dráty zatočené do spirál. Nedaleko města Kupjansk v Charkovské oblasti kopou ukrajinští vojáci pod rouškou tmy zákopy. Nové obranné linie mají podle analytiků oslabit ruskou ofenzivu a okupované zemi dát čas na "nabrání sil".

Ukrajinská armáda sází na obranu. Okupovaná země během posledních měsíců zintenzivnila výstavbu opevnění v souvislosti s přechodem na defenzivnější bojovou strategii. Důkazem jsou i nové obranné linie, které vojáci vybudovali poblíž severovýchodního města Kupjansk.

Reportéři z agentury Reuters přinesli svědectví z místa, které ukrajinští vojáci připravili na ruskou ofenzivu. "Nejprve na zem pokládáme 'dračí zuby', po nich žiletkový drát. Nakonec, když na to přijde, připravíme miny," vysvětluje novinářům přípravu na střet vojenský inženýr vystupující pod přezdívkou "Lizard" (Ještěrka). Dračí zuby, jak vojáci přezdívají pyramidovým betonovým překážkám, mají zabránit pohybu nepřátelských tanků a mechanizované pěchoty.

Hlavním úkolem ukrajinských ženistů, kteří pracují na budování obranné linie, je zajistit možnost pohybu svým jednotkám a současně zkomplikovat přesuny nepřátelského vojska. Nedaleko Kupjansku na Rusy nastražují všechny typy překážek.

Přestože k obraně armáda využívá i miny, podle dalšího muže z jednotky, vojáka s přezdívkou "Lynx" (Rys), se jejich rozmisťování Ukrajinci raději vyhýbají. "Nechceme tu nechávat nebezpečnou munici a ničit tak vlastní domov. I proto výbušniny pokládáme na zem společně s betonovými zátarasy, abychom poznali místo, které musíme odminovat," vysvětluje zarostlý muž.

Pár stovek metrů za obrannou linií ženisté pracují na rozšíření sítě zákopů. V podzemních chodbách, vyztužených dřevěnými trámy, vojáci vybudovali i obytné prostory a palandy. "Domnívám se, že většina bariér měla být postavena mnohem dříve, pravděpodobně už na jaře. Trvá to příliš dlouho," podotýká "Lizard". "To, co zde vidíte, jsou zákopy vybudované na místě, kde se aktivně bojuje. Dokážeme je postavit, ale ne tak pěkně, což logicky zabírá více času," dodává.

Podle vojenských analytiků mají obranné systémy pomoci Ukrajině přečkat útoky a obnovit své síly v době, kdy Moskva po neúspěšné ukrajinské protiofenzivě přebírá iniciativu. "Ať už se na to díváme jakkoli, stará škola Sovětského svazu, kterou Rusko následuje, je z hlediska opevnění jednou z nejlepších na světě. No, nejen my se časem učíme, ale i oni," hodnotí situaci armádní inženýr "Lynx". Dodává, že sám absolvoval vojenský výcvik v Evropě. "NATO také analyzuje v plném proudu, přepisuje své plány a sleduje vývoj situace. Od druhé světové války vytváření takových zákopů netrénovali," podotýká.

