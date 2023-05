Hledáme, útočíme, ničíme. Ukrajinští "dronaři" brání Bachmut 24 hodin denně

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká podepsala reprezentační smlouvu i se svazovým úsekem alpského lyžování. Řekla to deníkům Právo a Sport. Skončilo tak téměř roční vyjednávání, které se táhlo od loňského června. Snowboardingovou reprezentační smlouvu na následující olympijský cyklus, tedy do konce sezony 2025/26, obě strany uzavřely začátkem března. To bylo těsně před jejím návratem do Světového poháru ve snowboardingu, ve kterém absolvovala poslední dva závody.

Prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček už začátkem dubna řekl, že zástupci Ledecké odsouhlasili podmínky smlouvy pro alpské lyžování. Ta se od té snowboardingové lišila v příloze, ve které se jedná o umístění log na kombinéze. Právě tyto detaily se na konci řešily. Ledecká nyní potvrdila, že je hotovo. "Je podepsáno. Já už jsem teda smlouvu podepsala dokonce třikrát! Dvakrát to buď úsek alpských disciplín, nebo vedení svazu smetlo ze stolu. Na třetí pokus se to povedlo," řekla.