"Geniální nápad." Ukrajinci zásadně vylepšili důležitou zbraň, munici dodají Rusové

Ukrajinci přišli na nový způsob, jak útočit na ruské agresory, kteří okupují část jejich země. Protitankové miny TM-62 shazují na ruské vojáky a jejich techniku.

Před ukrajinskou protiofenzivou pokryly ruské jednotky oblasti pět až 16 kilometrů před svými pozicemi protitankovými i protipěchotními minami, což brzdilo postup ukrajinských sil. Nyní na Rusy jejich některé vlastní zbraně útočí z nečekaných míst.

TM-62 je sovětská protitanková mina vyrobená v mnoha variantách. Má centrální zápalnici a obvykle 7,5kilogramovou výbušnou náplň. Aby tato tanková mina vybuchla, musí na ni působit provozní tlak nejméně 150 kilogramů. Ukrajinci k minám, než je připevní k dronům, upevňují pojistku od granátu. Zamíří nad cíl a pozemní protitankovou minu uvolní. Jak dokazuje video, miny úspěšně explodují.

Bezpečnostní komunita na sociální síti Twitter nešetří superlativy a mluví až o geniálním vylepšení. Ukrajinský server Censor.NET, který jedno z videí sdílel, napsal, že "kreativní vynálezci z ukrajinské armády pokaždé předvádějí stále sofistikovanější způsoby likvidace ruské armády. Tentokrát protitankové miny létaly na hlavy okupantů z dronů. Rusové o tom teď vážně přemýšlejí - ne nadarmo oseli ukrajinskou zemi minami, které se jim nyní ze vzduchu vracejí."

K této taktice se vyjádřil i bývalý britský konzervativní europoslanec. "Doufejme, že některé z těchto min lze bezpečně získat nevybuchlé z ruských minových polí rozmístěných na území okupované Ukrajiny. To by byla geniální recyklace vojenského vybavení ukrajinskou armádou, pokud by to bylo možné," napsal na svůj twitterový účet Charles Tannock.

Nepřímo mu na to dal odpověď svým videem s minami Matthew VanDyke z organizace Sons of Liberty International, která cvičí ukrajinské vojáky. "Zničili jsme protipěchotní miny kvůli riziku, které představují pro civilisty a ukrajinské vojáky. Ale většina ruských protitankových min, které naše organizace našla a odstranila, byla předána ukrajinské armádě. Mají být použity ve válce," napsal VanDyke.

Protitankové miny jsou mnohem větší verze protipěchotních min. Jsou navrženy tak, aby způsobily maximální poškození tanků zničením jejich pásů a proražením jejich pancíře. Během agrese Ruska na Ukrajinu byly použity různé protitankové miny, včetně PTM-1 a TM-62M.

