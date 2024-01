Ukrajinci budují obranné zákopy a zátarasy. Skepse prý panuje i ve Washingtonu

Americké ministerstvo zahraničí popřelo informace, že USA žádají po Ukrajině zásadní změnu válečné strategie. "Není to pravda," prohlásil ve čtvrtek mluvčí diplomacie Matthew Miller.

Spekulace o změně posílil obvykle dobře informovaný server Politico. Na konci roku s odvoláním na svůj zdroj z americké administrativy napsal, že Spojené státy vyjednávají s Kyjevem o změně strategie.

Ukrajinská armáda by se prý měla víc soustředit na obranu současné frontové linie a měla by také omezit pozemní útoky vedené snahou osvobodit další vesnice a města, která nyní Rusové okupují. To by znamenalo, že ve Washingtonu už příliš nepočítají s tím, že další ukrajinské pozemní ofenzivy v nejbližších měsících mohou být úspěšné.

Politico, které cituje také evropského diplomata obeznámeného s jednáním, uvádí jako důvod nového postoje jednak zmenšující se západní pomoc Ukrajině a také neúspěch loňské protiofenzivy. Ukrajinští vojáci se dostali na některých místech za první ruskou obrannou linii, ale neprobili se dál kvůli velkým ztrátám a velmi hustým ruským minovým polím.

"Příklon k nové strategii souvisí s nejistou budoucností americké a evropské pomoci Ukrajině. Pozornost západních představitelů se tak přesouvá od cíle dosáhnout úplného vítězství nad Ruskem k možným diplomatickým jednáním, která by ukončila válku. Jednání s Ruskem by ale pravděpodobně vedla ke ztrátě části ukrajinského území ve prospěch Moskvy," napsal server Politico.

Spojené státy od začátku ruské agrese v únoru 2022 poskytli Ukrajině zbraně v hodnotě necelých 112 miliard dolarů, ale další dodávky jsou ohrožené, protože republikáni v Senátu návrh prezidenta Joea Bidena zablokovali. Evropská unie z přislíbeného milionu dělostřeleckých granátů předala Ukrajincům přibližně třetinu. Na některých úsecích fronty už vojáci hlásili, že musejí šetřit s municí.

Samotné ukrajinské vedení ještě před koncem roku naznačilo, že další fáze války bude ze strany Kyjeva spíše zaměřená na udržení pozic. Vojáci budují minová pole, zákopy a betonové zátarasy, známé jako dračí zuby. "Na některých úsecích fronty přechází naše armáda k obranným operacím," prohlásil na konci roku poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

Rusko nyní okupuje osmnáct procent Ukrajiny, oficiálně ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj říká, že cílem zůstává dobytí veškerého území zpět. Průzkumy veřejného mínění dosud také naznačovaly, že většina obyvatel Ukrajiny preferuje další boje za osvobození okupovaných území před vyjednáváním s Vladimirem Putinem, loni v říjnu v šetření Gallupova ústavu to bylo 60 procent.

Americký deník New York Times uvedl, že nová strategie má Ukrajinu připravit na možná jednání o příměří s Ruskem a na dojednání co možná nejvýhodnějších podmínek. Někteří analytici ale soudí, že ruský prezident Putin nebude spěchat s žádnými jednáními až do amerických prezidentských voleb, které se uskuteční 5. listopadu.

Případné vítězství Donalda Trumpa by pro Kreml mohlo být výhodné, protože republikánský kandidát není stoupencem pokračování rozsáhlé americké pomoci Ukrajině.

Video: Bílý dům se zřejmě přiklání k obranné strategii na Ukrajině