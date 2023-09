Ukrajina varuje Rusy: Chystáme dronovou smršť. Drtivých útoků přibývá

Ukrajina slibuje, že bude více útočit na ruské válečné lodě pomocí dronů. Nezaostane ani za ničením pozemních cílů. „Armáda dronů mění světovou válečnou doktrínu,“ vyhlásil k tomu ukrajinský vicepremiér pro technologie Mychajlo Fedorov.

Mladý ministr, který je lídrem vývoje a výroby vojenských dronů, prohlásil, že Ukrajina letos založila speciální úderné jednotky bezpilotních letadel. Na frontě jich už má působit sedmnáct.

"Armáda bezpilotních letounů nadále překonává nové rekordy. Minulý týden se obránci zaměřili na děla. Okupanti je aktivně využívají k zastavení protiofenzivy. Naše úderné jednotky tento problém vyřešily zničením 56 děl, 41 tanků a 34 obrněných bojových vozidel," napsal na Twitter začátkem tohoto týdne Fedorov.

Zveřejňuje i konkrétní příklady. Naposledy ukázal zničení ruského tanku T-72 bezpilotním letounem. Ukrajinská armáda zase před týdnem zveřejnila video, jak tři levné drony dostihly drahý tank T-90, který je podle Rusů nejlepší na světě, a vyřadily ho postupnými útoky z boje.

Fedorov se chce zaměřit i na vody Černého moře. "Bude více dronů, více útoků a méně ruských lodí. To je jisté," řekl v pátečním rozhovoru pro agenturu Reuters. Důkazem má být i minulý týden, kdy Ukrajina podnikla několik útoků pomocí námořních dronů a raket na ruskou černomořskou námořní flotilu v okolí Krymského poloostrova, který Rusko okupuje od roku 2014.

Rusko potvrdilo, že útoky poškodily jeho válečnou loď a ponorku. Trvá ale na tom, že všechny útoky námořními drony odrazilo. Fedorov ale zveřejnil na sociálních sítích video, které je natočené z plavidla směřujícího k mnohem větší válečné lodi. A poté následoval výbuch.

Letošní výroba ukrajinských leteckých dronů se podle Fedorova zvýšila oproti loňsku více než stokrát. "Myslím, že do konce letošního roku to bude nárůst asi 120 až 140krát, když to srovnáte s rokem předchozím." Podle ministra Ukrajina testuje systémy umělé inteligence (AI), které dokážou lokalizovat cíle vzdálené několik kilometrů a navádět k nim drony i v případě, že je vnější komunikace narušena prostředky elektronického boje.

"V tuto chvíli je vše ve fázi testování, ale některé drony, které kupujeme, využívají AI k rozpoznávání cílů. V lese dokážou detekovat cíl a rozpoznat, zda se jedná o člověka, tank nebo určité vozidlo. Tyto technologie se aktivně využívají," dodal v rozhovoru pro Reuters ukrajinský vicepremiér pro technologie Mychajlo Fedorov.



