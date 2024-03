Podnítil revoluci na Majdanu, teď opravuje zničenou Ukrajinu. Putin ho chce mrtvého

"Sejdeme se ve 22:30 pod Památníkem nezávislosti. Teple se oblečte, vezměte si deštníky, čaj, kávu, dobrou náladu a přátele," napsal 21. listopadu 2013 ukrajinský investigativní novinář Mustafa Najem na Facebooku. To ještě nevěděl, že právě změnil směr ukrajinských dějin. Klíčovou roli v boji Ukrajiny se sousedním agresorem hraje i nyní, o deset let později.

Tehdy dvaatřicetiletý Najem, stejně jako mnoho dalších mladých Ukrajinců, v roce 2013 nesouhlasil s krokem někdejšího prezidenta Viktora Janukovyče, který po nátlaku Ruska odstoupil od připravovaného podpisu Asociační dohody mezi Ukrajinou a EU. Najem v reakci na Janukovyčovo rozhodnutí svolal lidi na protest, čímž odstartoval události zvané jako Euromajdan.

Ulice se proměnily v bojiště, když proti demonstrantům zakročily bezpečnostní složky. Nepokoje se konaly zejména v Kyjevě, kde si zásahy proti nespokojeným obyvatelům vyžádaly přes sto mrtvých. Protesty trvaly tři měsíce a v únoru 2014 vyústily ve svržení Janukovyče.

"Když si vzpomenu na Majdan, cítím směs hrdosti a hlubokého smutku," vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz Najem. Podle něj šlo o okamžik, kdy si Ukrajinci zvolili demokracii, bezprostředně poté však Rusko napadlo Krym.

Potom co Janukovyč podepsal dohodu s opozicí a uprchl ze země, nařídil Putin anexi poloostrova a Rusové vyprovokovali povstání v některých částech Donbasu, které brzy přerostlo ve válku. "Můj smutek pramení převážně z toho, že válka trvá už více než deset let a že jsme utrpěli takové ztráty na životech. Tehdy jsme neměli na výběr, stejně jako nemáme na výběr teď. Jediná možnost je dál bránit naši vlast," říká Najem, který se angažuje i poté, co ruská armáda předloni napadla Ukrajinu.

Po svržení Janukovyče se dal na politickou dráhu, pět let působil jako poslanec a po odchodu z parlamentu vystřídal vícero vládních funkcí. Státní agenturu pro rekonstrukci Ukrajiny, která vznikla v reakci na ruskou agresi z února 2022 a jež má zajistit poválečnou obnovu země, vede od loňského ledna.

Kvůli jeho činnosti ho Kreml zařadil na seznam lidí, které chce mrtvé. "Několikrát mi byla nabídnuta osobní ochranka, naposledy poté, co jsem pomáhal odhalovat korupci. Pokaždé jsem to odmítl. Takové výhružky se mnou ani nehnou," popisuje bývalý novinář.

Podle ukrajinské vlády, OSN a Evropské komise přímé škody v oblastech bydlení, infrastruktury a energetiky způsobené válkou na Ukrajině dosahují více než 135 miliard dolarů (3,1 bilionu korun). Odhadované náklady na obnovu se pohybují kolem 411 miliard dolarů (9,5 bilionu korun).

Najem však upozorňuje, že zdaleka největší výzvu pro Ukrajinu představuje odchod vzdělaných lidí.

S agenturou pro rekonstrukci Ukrajiny pomáhal například loni v červnu po výbuchu přehrady Nová Kachovka, který ohrozil dodávky vody pro více než milion Ukrajinců. Z poškození, které se zdálo být nevratné, se Mustafovi a jeho týmu podařilo vodovodní potrubí téměř úplně obnovit.

"Tento projekt byl první svého druhu na Ukrajině. Největší výzvou bylo, abychom to, na čem bychom obvykle pracovali dlouhé roky, zkrátili na pouhé měsíce," vysvětluje Najem. Během několika dní po ruském útoku na Kachovku mobilizoval pracovníky a také stovky strojů. Pracovali nepřetržitě za každého počasí, aby položili 145 kilometrů potrubí.

Najem pochází z Afghánistánu, jeho otec tam pracoval jako náměstek ministra školství, který měl na starosti výstavbu škol v odlehlých částech země. Bylo mu osm let, když jeho rodina v roce 1989 ze země uprchla. "Poslední, co bych si přál, je, abychom museli zase někam znovu utíkat. To nedopustím. Nechci opakovat osud svého otce," říká.

Ukrajina je podle něj v režimu přežití. Opravy domů, silnic a mostů, které se nacházejí v kritickém stavu, jsou tu na denním pořádku, prioritou však zůstává porážka nepřítele na frontové linii, zdůrazňuje. Ukrajinu ale v současné době po dvou letech od rozpoutání ruské agrese trápí nedostatek munice i vojáků.

"Plánovat dopředu je teď pro Ukrajinu nemožné, je to pro nás takový luxus. Hlavní pozornost věnujeme naší armádě a lidem. Přesto pokračujeme v budování s vědomím, že každá oprava je malým krokem k něčemu většímu - k budoucnosti, kde se všechno toto úsilí vyplatí," uzavírá Najem.

Video: Vizionářství. Novinář popsal výrazný český krok, který může "nakopnout" Ukrajinu (8. 3. 2024)