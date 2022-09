Radost pro Ukrajinu, debakl pro Rusko. Jak Kyjev během 72 hodin otočil průběh války

Už více než půl roku vede Kreml ničím nevyprovokovanou ozbrojenou agresi vůči sousední zemi. Stačily ale pouhé tři dny, aby se obraz na bojišti změnil k nepoznání.

Ukrajinská armáda dokonale zaskočila Rusy mohutnou ofenzivou. Okupační jednotky se nyní v rychlosti a panice stahují východním směrem. Jde o největší vojenský úspěch Ukrajinců od chvíle, kdy v dubnu donutili agresora, aby se stáhl od jejich metropole.

Z fotografií a videozáznamů zveřejněných na důvěryhodných účtech na sociálních sítích vyplývá, že ruské jednotky za sebou zanechaly mnoho těžké techniky a munice. Ukrajinci tak žertují, že Moskva se nyní stala jejich největším zbrojním dodavatelem.

Zatím je potvrzené, že obránci ovládli města Kupjansk a Izjum. Důležité uzly, přes něž Rusko zásobovalo své jednotky na Donbase. Obzvláště triumf v Izjumu je pozoruhodný: o toto sídlo se vedly v dubnu těžké boje šest týdnů a Rusové jej nakonec "urvali" jen za cenu velkých ztrát a zničení části města.

Zprávy, podle nichž se ukrajinští vojáci dostali až k Lysyčansku, který opustili v červnu, se zatím nepotvrdily. Stejně tak nejsou ověřené zvěsti o bojích u doněckého letiště. Naopak potvrzen je útěk Rusů z malého města Kozačja Lopaň severně od Charkova. To může druhému největšímu ukrajinskému městu ulevit od bombardování, protože odsud jej agresoři zasypávali granáty a raketami.

Zatímco na ruských sociálních sítích převládá rozčarování, Ukrajina je v euforii. Takový úspěch potřebovala krom jiného i jako důkaz, že vojenské vítězství nad Moskvou je v nějaké podobě možné.

Podle kyjevského ministra zahraničí Dmytra Kuleby ukrajinská armáda ukázala, že dostane-li k dispozici dobré zbraně, je schopná Rusy porazit. "Znovu opakuji: čím více zbraní dostaneme, tím dříve vyhrajeme a tím dříve válka skončí," prohlásil Kuleba v sobotu na schůzce s německou šéfdiplomatkou Annalenou Baerbockovou.

Spokojenost s vývojem dál najevo také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "V těchto dnech ukazuje ruská armáda to, co je na ní nejlepší. Svá záda," napsal v příspěvku na sociální síti Telegram.

Moskva o situaci na severovýchodě země, již napadla v únoru, příliš neinformuje. Mluvčí ruských ozbrojených sil Igor Konašenkov pouze oznámil, že "vojáci se přeskupují." Prezident Vladimir Putin se zatím veřejně nevyjádřil.

Proruské síly na Ukrajině ale nijak neskrývají své zděšení. Zatímco Kyjevu věrný gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov dal najevo nadšení nad tím, že "chlapci a dívky z ozbrojených sil vytvářejí novou historii svobodné Ukrajiny", Rusy dosazený kolaborant Nikolaj Gančev vyzval obyvatele k evakuaci.

Australský vojenský expert a generálmajor ve výslužbě Mick Ryan, který glosuje ruskou agresi na Twitteru a obvykle se jeho prognózy vyplňují, označuje nynější ukrajinské úspěchy za moment obratu.

"Iniciativa je nyní na straně Ukrajiny a to potrvá až do zimy. Válka neskončila, ale sledujeme pravděpodobně zásadní zvrat," uvedl. Varuje ale, že Kreml nyní může začít být nevypočitatelný. "Rusové nejsou poraženi, ale mají skutečně velké potíže. Měli bychom nyní sledovat Putinovy reakce. Na rozdíl od řady vysoce postavených důstojníků to zatím vypadá, že si problémy invaze nepřipouští," soudí expert.

Zřejmě právě v reakci na aktuální vojenské úspěchy Kyjeva, začalo ruské dělostřelectvo v noci na neděli mohutně pálit na města Mykolajiv, Dnipro a Nikopol.

