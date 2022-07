Ukrajina chystá velkou ofenzívu poté, co raketomety HIMARS dostávají Rusy do úzkých

Ukrajina soustředí na jihovýchodě země milion vojáků, aby osvobodili Chersonskou oblast a část Záporožské oblasti od ruské okupace. Toto prohlášení zveřejnil v pondělí ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a ve středu to zopakoval i ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Zatímco Rusové vyhlásili takzvanou operační pauzu a v posledních dnech na Donbase nepostupují, ukrajinská armáda likviduje raketomety HIMARS ruské sklady zbraní či paliva i velitelská stanoviště na okupovaných územích.

V noci z úterý na středu jedna odpálená raketa zasáhla i muniční sklad ve městě Nova Kachovka nedaleko Chersonu, z velké dálky byl viditelný mohutný požár. Zároveň ukrajinské pozemní síly osvobodily vesnici Ivanovka, a získaly tak na jihu další území. Z okupovaných území přicházejí zprávy o střelbě a menších explozích, což zřejmě souvisí s partyzánským bojem proti ruským vojákům.

Cherson a přilehlou oblast Rusové obsadili už na začátku března poté, co prolomili ukrajinskou obranu, soustředěnou v několika kruzích kolem města. Oblast je pro Rusy důležitá z toho důvodu, že zajišťuje dostatek vody pro Krym. Proto drží i Novu Kachovku, kde je přehrada. Část Záporožské oblasti zase okupují kvůli tomu, že jim umožňuje kontrolovat pobřeží Azovského moře s přístavem Berďansk a také velkou jadernou elektrárnu ve městě Enerhodar.

"Ministr Reznikov uvedl, že Ukrajina shromažďuje pro útok milion vojáků. To ale říkat neměl, protože je to podle všech zkušeností z dosavadních bojů číslo naprosto nesmyslné. Kdyby se Ukrajincům podařilo postavit k tomuto útoku sto tisíc vojáků, mohli by to považovat za velkou výhru. Už ale samotný fakt, že jsou schopni se na jedné donbaské frontě bránit a na jiné chersonské uvažovat o útoku, nasvědčuje, že ukrajinská armáda není ani zdaleka před zhroucením, jak už tři měsíce tvrdí ruská propaganda," řekl Aktuálně.cz vojenský analytik Jiří Vojáček.

"Je zároveň pravda, že chersonská fronta je v současné době pro Ukrajince tou nejúspěšnější. Zastavili Rusy před Mykolajivem, čímž jim přetnuli cestu do Oděsy, a zatlačili je zpět k Chersonu. Kolem Chersonu i ve městě samotném se navíc formují relativně silné jednotky partyzánů a dá se předpokládat, že ve chvíli, kdy Ukrajina složí dostatečný počet jednotek a zahájí útok, partyzánské skupiny vystoupí a způsobí Rusům velké logistické potíže," dodává Vojáček.

On sám vidí pravděpodobnost zahájení velké ukrajinské ofenzívy s cílem dobýt Cherson do konce roku tak padesátiprocentní. Jestli ale podle něj má Ukrajina šanci někde dosáhnout významného vítězství, je to právě u Chersonu.

Jedno důležité město

Zástupce gubernátora Chersonské oblasti Jurij Sobolevskij vyzval obyvatele, kteří v regionu dosud žijí, aby se pokusili před chystanou ofenzívou odejít, i když je to náročné a nebezpečné. Ti, kteří zůstanou, se musí připravit na těžké boje. V Chersonu žilo před okupací 280 tisíc obyvatel, zůstala jich necelá polovina.

"Úspěšná protiofenzíva v Chersonské oblasti má pro Ukrajinu v tuto chvíli větší význam než například teoretická snaha dobývat zpět Donbas. Pro Kyjev je důležité Cherson dobýt jak z ekonomických důvodů, tak politických. Pokud ruská armáda toto území ubrání, přibude jistě na Západě skeptických hlasů, které budou zpochybňovat smysluplnost dalších dodávek zbraní na Ukrajinu a budou volat po jednání s Ruskem," míní Michal Smetana, expert z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a šéf výzkumného centra Experimental Lab for International Security Studies (ELLIS).

"Naopak úspěch ukrajinské protiofenzívy významným způsobem posílí ukrajinskou morálku a odhodlanost Západu poskytovat Kyjevu maximální možnou podporu ve snaze dobýt i zbytek území okupovaného Ruskem po letošním únoru," dodává.

"Bohužel je strašně těžké odhadovat, jak se bude Ukrajině v tomto náročném úkolu dařit. Ukrajinská armáda prokázala během války schopnost se velmi účinně bránit, nicméně útok proti silně bráněným pozicím je mnohem větší výzva z pohledu taktiky, logistiky a náročnosti v souvislosti s lidskými zdroji či municí. Rozhodně bych neřekl, že se jedná o nereálný úkol, ale bude pro ukrajinskou armádu mnohem obtížnější, než bylo bránění Kyjeva nebo nedávná omezená protiofenzíva u Charkova," uvedl Smetana pro Aktuálně.cz.

Raketomety nejsou samospásné

Jiří Vojáček i Michal Smetana se shodují v tom, že nasazení amerických raketometů HIMARS mění situaci na bojišti v ukrajinský prospěch, ale ani zdaleka to neznamená, že má Ukrajina vyhráno.

"Byl bych opatrný s přehnanými očekáváními. Žádný z vojenských systémů dodávaných Ukrajině Západem není sám o sobě 'game changerem', tedy něčím, co by kompletně zvrátilo vývoj konfliktu. Obecně platí, že nasazení nových systémů v boji je nejúčinnější právě na začátku, dokud se na ně nepřítel nějakým způsobem neadaptuje. Bezpochyby ale Ukrajina tyto systémy využívá velmi dobře," soudí Smetana.

"Ukrajinci se zřejmě pod vlivem amerických či britských instruktorů velmi správně nezaměřují na likvidaci uskupení bojových jednotek, ale na klíčové prvky ruské logistiky. Počet dodaných systémů HIMARS je však až doposud velmi malý, a proto sám o sobě nemůže zvrátit situaci na frontě. Jde o jednotky systémů, tedy maximálně desítky raket. K tomu, aby měly větší vliv na celkovou situaci, by muselo být dodáno systémů HIMARS řádově více, například sto," doplňuje Vojáček.

"HIMARS se ale dá v současné době označit za zbraň pro Rusy velmi nepříjemnou. Každé zničené velitelské stanoviště, letiště nebo sklad paliva pro Rusy znamenají velké zdržení, náklady a mnoho úsilí na uvedení věcí do původního stavu," uzavírá analytik.

Video: Na Ukrajině je už v akci HIMARS