Americká pomoc vyburcuje Rusy k masivním útokům. Ukrajince čekají těžké týdny

Vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun) schválí do konce tohoto týdne americký Senát a podepíše prezident Joe Biden. Na bojišti se změna hned neprojeví, naopak se v nejbližších dnech očekává zintenzivnění ruských útoků.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov prohlásil, že vojáky čeká na frontě ještě velmi těžký květen, od června by se měla situace zlepšit. "V nadcházejících týdnech nás čekají obtíže, ale zvládneme to. Nebude žádná katastrofa, žádný armageddon," uvedl Budanov.

Armáda bránícího se státu musí kvůli nedostatku munice šetřit s dělostřeleckými granáty, na různých místech fronty odpovídá jedním na šest až deset ruských. "Víme, že nepřítel plánuje rozsáhlou operaci, víc o tom nemohu mluvit," dodal šéf rozvědky.

Podle vojenského experta Tomáše Řepy z brněnské Univerzity obrany v něčem schválená americká pomoc změní situaci v řádu týdnů, v něčem až za měsíce. "U protiletadlových systémů a střel do nich, u dělostřeleckých nábojů to může být horizont třeba čtrnácti dní od definitivního schválení v USA. Logistické řetězce jsou vytvořeny, nikdy se zcela nepřerušily, jen se čekalo na politické rozhodnutí," popsal Aktuálně.cz Řepa.

U ostatních zbraní to ale může déle, a to až několik měsíců. "Rusové se budou snažit co nejvíce tlačit do chvíle, než zbraně dorazí a Ukrajincům přijdou další posily díky změnám v mobilizačním zákoně, které se taky projeví až za několik měsíců," řekl Řepa.

Podle něj ale dodávky zbraní i nové posily povedou k ukrajinské stabilizaci na frontě. Zvláště pak u míst, jako je Časiv Jar, kde Rusové díky své převaze stále tlačí a obránce zatlačují. "Teď to není fatální, ale bez další pomoci by to nakonec zásadní mohlo být," popsal Řepa.

Analytici z Institutu pro výzkum války ve své nové studii rovněž předpovídají, že Rusové se teď pokusí o větší útoky předtím, než dostane Ukrajina nové zásilky zbraní. "Rusové mohou zaznamenat operačně významné zisky, přičemž lze předpokládat, že upřednostní oblasti, kde se ukrajinská obrana zdá být relativně křehká, například západně od Avdijivky, nebo oblasti, kde jsou ruské jednotky v dosahu operačně významných cílů, jako je město Časiv Jar," uvádí institut.

Časiv Jar leží západně od Bachmutu a je to klíčová křižovatka, jejíž dobytí by Rusy přiblížilo k velkým městům Slovjansk a Kramatorsk. Časiv Jar je opuštěný a zničený, ale ukrajinští vojáci tam drží opevněné pozice. Budanov minulý týden řekl, že podle jeho informací si Kreml přeje dobytí Časiv Jaru do 9. května, kdy se v Moskvě uskuteční za účasti prezidenta Vladimira Putina a ministra obrany Sergeje Šojgua vojenská přehlídka u příležitosti konce druhé světové války.

"Moskva očekává, že Časiv Jar obsadí do 9. května. Ukrajinským obráncům tam chybí vybavení, musí se potýkat s ruskými průzkumnými drony, které navádějí dělostřelectvo. Doufám, že zbraně dorazí brzy a útok odrazíme," řekl televizi NBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dodal, že armáda potřebuje k obraně měst střely do systémů protivzdušné obrany, protože jejich nedostatek vedl v uplynulých dvou týdnech k několika masakrům. Například v Černihivu zemřelo při ruském ostřelování raketami Iskander dvanáct lidí, po dopadu ruských střel na centrum Dnipra osm lidí. Dost střel má k dispozici už jen hlavní město Kyjev.

Ředitel americké zpravodajské služby CIA William Burns uvedl, že nová pomoc umožní Ukrajině stabilizovat současnou frontovou linii a pokračovat v úderech dalekonosnými raketami na ruské cíle v okupovaných částech země a v Černém moři.

