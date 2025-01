Ukonči tu směšnou válku, tlačí na Putina Trump. Je to správná cesta, říká expert

Americký prezident Donald Trump tlačí na Rusko, aby jednalo o míru na Ukrajině. Pokud tak neučiní, hrozí přísnějšími sankcemi a dalšími cly. "Nic nového to není," reaguje Moskva. Ve hře je i zvýšení těžby ropy, která by mohla srazit její cenu. Ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že takové kroky by se Washingtonu mohly vymstít.

Dva dny po své inauguraci napsal Donald Trump na sociální síť Truth Social, že pokud se strany konfliktu brzy nedohodnou, nemá jinou možnost než uvalit vysoké daně, cla a sankce na vše, co Rusko prodává do Spojených států. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil Trumpovy výroky "za silné signály". Za důležitou zprávu pro rusko-ukrajinské vyjednávání to považuje i Martin Laryš z Ústavu mezinárodních vztahů. "Rétorika Donalda Trumpa je signálem, který Spojené státy vysílají směrem ven. Ze začátku to vypadalo, že mírových jednání a dohody bude dosaženo nátlakem na Ukrajinu. Teď vidíme, že je to jinak. Jde se správnou cestou a tím je nátlak na Rusko," říká Laryš. Donald Trump během své prezidentské kampaně slíbil ukončit válku na Ukrajině do 24 hodin. Jeho dřívější prohlášení o dobrém vztahu mezi ním a Vladimirem Putinem znepokojovala Kyjev. Po zvolení se rétorika začala mírnit. Zvláštní vyslanec na Ukrajinu Keith Kellogg upřesnil, že realističtější je scénář 100 dní pro ukončení války na Ukrajině. Moskva na Trumpovo přitvrzení reagovala rychle. Hrozba nových sankcí podle Kremlu nezabere. To potvrdil i sám Vladimir Putin v krátkém televizním rozhovoru s reportérem státní televize z 24. ledna. Ruský prezident uvedl, že pro velké producenty ropy, jako jsou Rusko a Spojené státy, jsou "příliš nízké ceny… velmi špatné, protože podkopávají investiční schopnost energetických společností", čímž naznačil, že chystané kroky Washingtonu zvýšit cenu ropy jsou pro samotné Spojené státy dvojsečnou zbraní. Snížení ceny zvýšenou těžbou ropy si umí představit i Martin Laryš, podle kterého Donald Trump na ekologické dopady moc nehledí. Zvlášť když to pomůže jeho vyjednávací pozici. Ruská diplomacie je jinak k politice Donalda Trumpa zdrženlivá. Podle Martina Laryše to může být Trumpovou nepředvídatelností. "Vidíme tam opatrnost z ruské strany. Ten rozdíl, jakým způsobem přijali Trumpa v roce 2016 a teď, je značný, rozhodně už nejsou tak optimističtí," komentuje Laryš tehdejší situaci. Putin Trumpa v televizním projevu i pochválil. Nazval jej "chytrým" a řekl, že Trump má možná pravdu, když říká, že Rusko nemuselo v roce 2022 zahájit plnohodnotnou invazi, kdyby byl Trump v té době prezidentem. "Pro Rusy je důležité, že Amerika přistupuje na hru 'budeme se bavit s Ruskem o Ukrajině', ať už Ukrajina chce nebo ne. Rusům se líbí velmocenská hra," doplňuje Laryš. Nové sankce zasáhly ruskou stínovou flotilu Po vypuknutí války na Ukrajině se ruský trh významně přeorientoval na třetí země. Čína hraje obzvláště důležitou roli v podpoře Ruska prostřednictvím usnadnění dodávek technologií dvojího užití a nákupu ropy. Mezi důležitými ropnými odběrateli je i Indie. Tyto velké odběratele by nově měla postihnout vlna lednových sekundárních sankcí. Administrativa Joea Bidena začátkem ledna uvalila nová omezení na ruskou stínovou flotilu, rozšířila sankce na dvě ruské společnosti Gazprom Něfť a Surgutněftěgaz a na seznam nově umístila i pojišťovny Ingosstrach a AlfaStrachovanije. Nově tak sankce zasahují celý dodavatelský řetězec ruského vývozu ropy. Zatímco experti krok považují za nevídaně přísný s vysokým potenciálem Rusko poškodit, Martin Laryš je skeptičtější: "Bude to fungovat krátkodobě. Ruská strana nalezne způsob, jak to obejít. Třeba najde nové nastrčené společnosti, kterými to skryje. Nebo třeba ty tankery budou dále plout, ale nebudou kotvit v terminálech a budou překládat ropu z plavidla na plavidlo na moři. Rusko teď bude mít vyšší náklady na těžbu, ale určitě si s tím poradí," dodává Laryš. Video: Kreml dialog s Trumpem vítá. "Musíme hlavně řešit příčiny krize na Ukrajině," tvrdí Putin. 1:15 Kreml dialog s Trumpem vítá. „Musíme hlavně řešit příčiny krize na Ukrajině," tvrdí Putin. | Video: Reuters