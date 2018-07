Uhynulý Sudán může mít potomka, vědci vytvořili embryo vzácného nosorožce. Průlom, oslavuje šéf zoo

Vědci hlásí zásadní průlom v záchraně takřka vyhynulého druhu nosorožců severních bílých. Za použití metod umělé reprodukce v laboratoři poprvé vyvinuli hybridní embryo nosorožců severních a jižních bílých. Na světě žijí poslední dvě samice vzácného severního druhu, obě patří zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Sudán, poslední samec, zemřel letos v březnu v Keni. Odborníci nyní chtějí vytvořit čisté embryo. "Je velmi pravděpodobné, že se to podaří," říká Přemysl Rabas, ředitel zoo ve Dvoře Králové. Embryo pak experti vpraví do těla náhradní matky, která by potomka vzácného nosorožce donosila.

Podařilo se vám vytvořit hybridní embryo vzácného nosorožce severního bílého. Co přesně to znamená pro zachování jeho druhu? Je to průlom?

Jednoznačně. Zatím se nikomu na světě nepodařilo ani odebrat vajíčka nosorožců. My jsme to už před několika měsíci zvládli. To byl jeden zásadní krok. Poté jsme vajíčka nechali dozrát tak, aby se dala v laboratoři oplodnit. Následně jsme embryo udrželi a nechali dozrát do stadia blastocysty, tedy do fáze, kdy ho lze vložit do příjemkyně, která by ho donosila.

V současnosti máme takzvané hybridní embryo nosorožce (kombinované embryo příbuzných nosorožců severních a jižních bílých, pozn. red.). Nic už nebrání tomu, abychom odjeli do Afriky, odebrali vajíčka dvou posledních samic a vytvořili čistá embrya severních nosorožců.

Nakolik je pravděpodobné, že se to podaří?

Je to velmi pravděpodobné. Mohly by tomu zabránit pouze nějaké nepříznivé politické nebo válečné události, které by znemožnily odebrání vajíčka v Keni. Počítáme, že by se v příštích měsících začalo jezdit do Afriky asi třikrát ročně a odebíralo by se průběžně co největší množství vajíček od samic, aby se vytvořilo co největší množství embryí. Ta budou zamrazená a připravená do doby, než se ověří i ta poslední fáze - vložení do samic a uchycení embrya.

Co je hybridní a čisté embryo? Hybridní embryo: Jedná se o embryo vzniklé spojením semene ze samce severního bílého nosorožce a vajíčka samice příbuzného nosorožce bílého jižního. Odborníci ho nyní vytvořili.

Jedná se o embryo vzniklé spojením semene ze samce severního bílého nosorožce a vajíčka samice příbuzného nosorožce bílého jižního. Odborníci ho nyní vytvořili. Čisté embryo: Jedná se o embryo pouze jednoho druhu - takřka vyhynulých nosorožců severních bílých. Je velmi pravděpodobné, že ho vědci brzy vytvoří. Poté ho vpraví do těla náhradní matky.

A pak by samice mohla zabřeznout…

Vytvoření embrya je v podstatě technická záležitost. Pravděpodobnost jeho uchycení je ale omezená. Nedokážeme dopředu říct, jestli to vyjde na pátý, nebo patnáctý pokus.

Takže tohle je zlomový bod?

Ano. Ale když budeme mít dostatek zmrazených embryí, bude jen otázka, v kolikátém případě samice zabřezne. Právě proto potřebujeme těch vajíček z Keni získat co nejvíce.

Už víte, kdo by mohla být náhradní matka?

Náhradní matka bude pocházet z příbuzného druhu nosorožců jižních bílých. Uvažuje se o tom, že některé pokusy proběhnou v Africe, kde jsou už na to vyčleněné samice. I kvůli bezpečnosti se ale počítá s tím, že by měly být některé samice použity v evropských zoologických zahradách. Jde o stejné zahrady, které nám v minulosti nabídly, abychom se na jejich samicích učili odebírat vajíčka.

Mezinárodní tým pracoval v královédvorském safari parku, ale také v Belgii nebo Polsku. Do budoucna není vyloučeno, že by se do projektu přidali i Američané. Ale to jsme příliš daleko. Vhodné samice existují na třech kontinentech.

Jak daleko jste tedy od toho, aby se skutečně narodil potomek téměř vyhynulých nosorožců severních bílých?

To lze velmi těžko říct. Může to být v průběhu dvou roků, stejně jako za šest let. Ještě pořád je zde příliš mnoho proměnných.

Na světě žijí poslední dva kusy nosorožců severních bílých - samice Najin a Fatu v Keni. Proč nejde, aby se staly matkami budoucího potomka?

Zdravotní stav samic není úplně vhodný na to, aby prošly březostí. Jsou vhodné jako dárkyně vajíček, ale Fatu se pravděpodobně po potratu změnila děloha tak, až to znemožňuje březost. Najin je starší dáma a nechceme zatěžovat její pohybový aparát. Bylo by to zbytečné riziko.

V Keni zemřel poslední samec nosorožce severního bílého. Většinu života žil v české zoo. Jako jedno z nejznámějších zvířat Afriky se stal mementem pytláctví. V listopadu, kdy jsem ho v @OlPejeta navštívil, se spokojeně pásl a ošetřovatelé mi líčili, jak rozumí česky. @Aktualnecz pic.twitter.com/oPZVGMI9Tu — Jan Hejl (@janhejl) March 20, 2018

Jaké jsou vůbec rozdíly mezi nosorožci severními a jižními? Severní jsou na pokraji vyhynutí, jižních naopak žijí stovky.

Laik to pozná velmi těžko. Severní nosorožec má chlupatější uši. Pak jsou znaky, které na první pohled nepozná ani odborník.

Severní nosorožec je odolnější vůči spavé nemoci přenášené mouchou tse-tse, která zvířata likviduje. Jižní nosorožci si tuto odolnost nevyvinuli, protože žijí mimo výskyt mouchy tse-tse. Je to rozdíl, který je z hlediska dlouhodobého chovu docela důležitý. Pokud by se například jižní bílí nosorožci chtěli vrátit do míst s výskytem mouchy tse-tse, odkud dříve zmizeli, bylo by to pro ně obtížnější.

Video: V Keni jsme natáčeli vzácného Sudána, posledního nosorožce severního bílého