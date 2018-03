"Děláme, co můžeme. Myslete na něj." Poslední samec nosorožce, který žil desetiletí v Česku, umírá

AKTUALIZOVÁNO před 52 minutami

Nosorožec Súdán žil v Česku skoro 34 let. Pak ho experti převezli do Keni, protože doufali, že se přirozeně rozmnoží. To se však nestalo.

Nairobi (Keňa) - Poslední samec nosorožce severního bílého na světě je na konci sil. Oznámila to rezervace Ol Pejeta v Keni, kam ho v roce 2009 převezli odborníci ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Nosorožec Súdán žil v Česku skoro 34 let a stal se mementem, jak se pytláci chovají k těmto zvířatům. Zabíjejí je totiž kvůli jejich rohům, které pak prodávají na černém trhu. Sudan, nosorožec severní bílý, poslední samec svého druhu na planetě. Skoro od narození žil v zoo v Česku, dnes je mu 44 let a domov našel v Keni. A rozumí česky! Stačí na něj zavolat “Sudane, pojď”. @Aktualnecz @za_hranici @Hospodarky pic.twitter.com/8eAqJsLeeH — Jan Hejl (@janhejl) November 13, 2017 Súdánovi je nyní 45 let, což je na nosorožce velmi vysoký věk. "Jeho budoucnost nevypadá dobře. Na konci roku 2017 prodělal infekci pravé nohy, která souvisí s jeho věkem," uvedla rezervace na Twitteru. "Nyní veterináři objevili infekci mnohem hlubší. Navzdory maximálnímu úsilí odborníků trvá léčba dlouho," stojí v prohlášení s tím, že se veterináři zvířeti věnují 24 hodin denně. Do Keni ho experti převezli z české zoologické zahrady, protože doufali, že se přirozeně rozmnoží. To se však nestalo. Poslední nadějí na záchranu druhu před úplným vyhynutím je umělé oplodnění. Ošetřovatelé Súdánovi odebrali spermie a snaží se o oplodnění vajíček a jejich donošení náhradní matkou příbuzného druhu - nosorožce jižního. Na záchranu nosorožců severních bílých spustili na podzim dárcovskou kampaň. "Když přijdou návštěvníci k Súdánovi blíž, někteří z nich pláčou," popsal reportérovi Aktuálně.cz keňský ošetřovatel nosorožce Jacob Anampju v listopadu loňského roku. "Súdáne, pojď sem." Poslední samec nosorožce rozumí česky, žije v Keni a hledá partnerku na Tinderu číst článek Poslední exemplář vzácného nosorožce dostal jméno podle afrického státu Súdán, kde byl jako dvouletý v roce 1975 odchycen. Ve dvou letech se přesunul právě do zoo ve Dvoře Králové nad Labem. "Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, ale z jeho zdravotního stavu jsme velmi znepokojeni. Nosorožec je extrémně starý a nechceme, aby zbytečně trpěl," oznámila rezervace. "Prosíme, myslete na něj," stojí v prohlášení. V keňské rezervaci Ol Pejete žijí ještě další dva exempláře nosorožce severního bílého - samička Najin a její dcera Fatu. Žádní další známí příslušníci tohoto druhu na světě nejsou. Súdána, který je zvyklý na lidi a je velmi krotký, v rezervaci hlídala kvůli pytlákům denně ozbrojená stráž. Podle Světového fondu na ochranu přírody žilo ještě v roce 1960 více než dva tisíce kusů nosorožců severních bílých. O 20 let později to bylo kvůli řádění pytláků jen 15 zvířat, dnes zbývají poslední tři. Pytláci za kilogram nosorožčích rohů dostanou na černém trhu až 1,3 milionu korun. Poptávka je hlavně v Asii, kde se z rohoviny vyrábí předražené šperky nebo sošky. Video: Nosorožce Súdána navštívili v Keni reportéři Aktuálně.tv Nosorožec Súdán v Keni | Video: Aktuálně.cz | 00:54

autor: Jan Hejl | před 1 hodinou

