Tyrolsko bojuje s místní mutací. Odborníci se bojí ohnisek v alpských skiareálech

Tyrolsko, které leží na západě Rakouska, má problém. V regionu, jehož podstatnou část tvoří Alpy, se šíří jihoafrická mutace koronaviru. Místní lékaři dokonce hovoří o specifické tyrolské mutaci, která se zde vytvořila.

Viroložka a poradkyně rakouské vlády pro otázky pandemie Dorothee von Laerová uvedla, že se potvrdily tři případy takzvané tyrolské mutace. Proto navrhuje, aby se Tyrolsko na jeden měsíc izolovalo od okolního světa, přestože rakouská vláda v jiných částech země plánuje částečně rozvolnit opatření.

"Pokud rychle nepřijmeme mimořádné kroky v Tyrolsku, hrozí druhý Ischgl," řekla viroložka. "Je to velký problém, nakažených přibývá a je nutné oddělit Tyrolsko od Rakouska a zahraničí. Přitom tyrolští politici se k ničemu nemají."

Ischgl je alpské lyžařské středisko, kde se v únoru a březnu loňského roku masově šířil koronavirus, aniž to místní úřady zaznamenaly. Než experti nařídili skiareál uzavřít, nakazili se hosté z různých koutů Evropy a zavlekli virus i do svých domovských zemí. To přispělo k rozšíření infekce v Německu, ale také například v Norsku či na Islandu.

Při vyšetřování se snesla kritika na tyrolskou vládu a místní úřady v Ischglu, že kvůli zisku ignorovaly varování a reakce přišla pozdě.

Premiér tyrolské regionální vlády Günther Platter ve čtvrtek označil současnou situaci za vážnou. Rakouské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že prvním krokem musí být rozsáhlejší testování. Do konce týdne by mělo být otestováno padesát tisíc osob.

Mutace z golfového turnaje?

V Tyrolsku odhalily testy zatím pětasedmdesát případů nákazy jihoafrickou variantou koronaviru. Ta je podle dostupných studií o padesát procent nakažlivější ve srovnání s původní variantou, ale nezpůsobuje horší průběh nemoci covid-19. Do Evropy se rozšířila přes Velkou Británii.

Podle deníku Kurier se spekuluje o tom, že tuto mutaci do Rakouska zanesli hoteliéři, kteří se vrátili z golfového turnaje v Jihoafrické republice. Potvrzené to však není.

Lékař německého epidemiologického Institutu Roberta Kocha Lothar Vieler kritizoval fakt, že některé sjezdovky jsou stále v provozu. "V posledních dnech se vyskytlo mnoho případů jihoafrické varianty a mohli jsme se tomu vyhnout, kdyby lidé nejezdili lyžovat," uvedl německý expert.

Otevírání obchodů

Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil, že vláda od pondělí povolila otevřít školy, obchody, služby, muzea a kadeřnictví. Dovnitř však mohou jen lidé s respirátory FFP2, navíc se návštěvníci kadeřnictví a kosmetických salonů musí prokázat negativním testem.

Na hranicích naopak Rakousko podmínky zpřísnilo. Od cizinců vyžaduje negativní test a zároveň desetidenní karanténu. Zároveň v pátek agentura APA napsala, že Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s Českou republikou a Slovenskem nejméně do 27. února.

