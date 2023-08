Týmy na Maui pátrají po obětech požáru. Mrtvých je už 106, číslo se může zdvojnásobit

Počet obětí požárů na havajském ostrově Maui se vyšplhal na 106, uvedl deník The New York Times (NYT) s odkazem na místní úřady. Týmy specialistů s pomocí vycvičených psů k úternímu večeru (středečnímu ránu SELČ) prohledaly 32 procent spálené oblasti a pátrají po dalších pozůstatcích.

Guvernér Josh Green varoval, že obětí celkem může být až ke dvěma stům. Americký prezident Joe Biden navštíví Maui v pondělí. Šéf Bílého domu schválil, že proplatí 100 procent nákladů na prvních 30 dní zásahu na Maui, oznámila šéfka Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA) Deanne Criswellová.

Americké ministerstvo zdravotnictví na místo vypravilo tým koronerů, patologů a techniků s vybavením, který má pomoci identifikovat oběti požárů a zpracovat nalezené lidské pozůstatky.

"Bude to velice, velice obtížná mise. Kvůli počtu obětí bude vyžadovat velkou trpělivost," uvedl zástupce ministerstva Jonathan Greene. Do pátrání se podle guvernéra zapojilo na 185 záchranářů a 20 psů, napsala CNN. Psi se ale musí vyhýbat rozžhaveným místům a rozsypanému sklu, práce je pro ně náročná a FEMA proto na Maui posílá další psy vycvičené na pátrání, oznámila Criswellová.

Identifikovaných těl je týden po nejsilnějším úderu požáru v historickém městě Lahaina na západě ostrova pouze pět. Úřady zatím zveřejnily jména dvou z nich, 74letého Roberta Dyckmana a 79letého Buddyho Jantoka, a dodaly, že jména dalších tří obětí budou zveřejněna až poté, co budou nalezeni a informováni nejbližší příbuzní.

Policejní šéf ostrova Maui John Pelletier znovu vyzval rodiny, které postrádají své blízké, aby úřadům poskytly vzorky DNA. Takových vzorků získali odborníci zatím 41 a dalších 13 sebrali z pozůstatků. Identifikace je možná prakticky jen s pomocí DNA, sejmutí otisků prstů znemožnil oheň.

Na Maui míří i prezident Biden

Bílý dům ve středu oznámil, že prezident Biden navštíví postižený ostrov Maui příští pondělí společně s první dámou Jill Bidenovou. Prezident se chce setkat se záchranáři, přeživšími i se zástupci úřadů. Green k tomu uvedl, že do té doby by měly pátrací a záchranné práce pokročit do té míry, že prezidentská návštěva bude možná.

Dosud nebyl konkrétní termín Bidenovy cesty znám. Guvernér Green předtím řekl, že se uskuteční v příštích týdnech a Biden zdůrazňoval, že nechce zasahovat do úsilí o obnovu. "Mluvíme spolu často. On i Jill Bidenová vyjadřují naprostou lásku a upřímnou lítost nad tragédií, která se stala," řekl havajský guvernér.

Práci o víkendu patrně ztíží počasí, meteorologové hlásí déšť a silný vítr, což vede úřady k úvahám, zda preventivně nakrátko nevypnout proud, což by ochránilo tak oslabenou rozvodnou síť. Někteří obyvatelé se s výpadky elektřiny potýkali ještě v úterý, stejně tak jako s nespolehlivým telefonním signálem. Někteří pravidelně chodí k plážím, kde je signál lepší. Informace ohledně vody a zásob hlásily úřady také z megafonů na malých jednomotorových letadlech.

Škoda jen na pojištěném majetku na ostrově podle odhadů činí 3,2 miliardy dolarů (asi 70,7 miliard korun). Plameny zničily nebo poškodily 2200 budov a další 3000 poškodil kouř, píše AP. Guvernér Green uvedl, že bydlení na nejméně 36 týdnů budou potřebovat tisíce lidí. Záchranáři varují před předčasným návratem do spálených oblastí kvůli zdravotním rizikům, která představují toxické látky zbylé z hoření například v pitné vodě.

S žádostí o pomoc se na federální agenturu FEMA, která koordinuje pomoc Havaji z Washingtonu, obrátilo 4400 poškozených. Agentura už schválila příspěvky pro 1331 domácností v celkové výši 2,3 milionu dolarů (509 milionů Kč), uvedla dnes FEMA na svých stránkách.

Šéfka agentury FEMA Criswellová, která dnes vystoupila na tiskové konferenci Bílého domu, poděkovala hasičům, "z nichž mnozí přišli o své vlastní domovy, zatímco bojovali s ohněm". Vyzdvihla soudržnost lidí na ostrově a slíbila další pomoc Washingtonu.