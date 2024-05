Xaver Veselý vulgárně urážel Vášáryovou. Koalice ho za to plánuje odvolat z Rady ČT

Moderátor a člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý ve svém pořadu hrubě urazil herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou. V reakci na její komentář k výsledku loňských parlamentních voleb na Slovensku ji označil za "spodinu" či "žvanivou paničku". Koaliční poslanci ho za to plánují odvolat z Rady ČT.

Veselý minulý pátek svůj pořad Xaver Live na YouTube využil ke vzkazu na adresu Vášáryové. Na začátku pořadu pustil ukázku z rozhovoru, v němž bývalá slovenská diplomatka komentuje výsledky parlamentních voleb v roce 2023, které na Slovensku vyhrála strana Směr Roberta Fica. "Budeme se muset podívat, kolik procent voličů fašistů či neonacistů získal Směr svojí kampaní. Fico se Směrem se ztotožnili s hledáním voličů mezi nesystémovými voliči nebo dokonce mezi vyslovenou spodinou," řekla Vášáryová loni v říjnu.

"Milá zlatá Vášáryová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del," prohlásil Veselý ve svém videu. Dodal, že si "této žvanivé paničky nikdy moc nevážil".

Vládní poslanci chtějí Veselého výrok řešit na jednání sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Někteří si přejí i jeho odvolání z Rady České televize. "Výrok je neslýchaný. Přetekla míra trpělivosti. Je to na odvolání," řekl pro Aktuálně.cz člen výboru za hnutí STAN Jan Lacina.

Výbor podle něj bude záležitost řešit na začátku června. Členy Rady České televize ale odvolává celá sněmovna. Lacina zároveň připomíná zákon o České televizi, který říká, že ten, kdo snižuje důstojnost Rady České televize, může být odvolán. Také předseda klubu Pirátů Jakub Michálek na síti X napsal, že se Veselý chová tak, že ho má sněmovna povinnost odvolat. "Předpokládám, že to uděláme, jakmile schválíme důležité zákony," dodal.

Podle Laciny se nyní musí Starostové poradit, kdo si věc vezme na starost. Sněmovna už loni řešila na Lacinův popud podobnou situaci, když odvolala Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli střetu zájmu. Köpl vystupoval jako člen volebního týmu tehdejšího prezidentského kandidáta a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. "Nakonec se to povedlo i přes obstrukce hnutí ANO. Uvidíme, jak se hnutí postaví nyní k Veselému," řekl Lacina. Aktuálně.cz požádalo o vyjádření zástupce hnutí ANO z výboru pro mediální záležitosti, na dotazy však nereagovali.

K nedávným Veselého výrokům se na síti X vyjádřil i poslanec Jan Jakob z TOP 09. "Zasadím se, abychom na nejbližším jednání výboru pro mediální záležitosti řešili jeho bezprecedentní a nehorázné vyjádření vůči dámě, které si velmi vážím - Magdě Vášáryové," napsal.

Podobného názoru je i Petr Bendl z ODS. "Výrok je nehájitelný a za hranou. O to víc, že jde o reprezentanta, který má dohlížet na veřejnoprávní médium. Na jeho zákonnost, vyváženost, korektnost a slušnost," prohlásil.

Veselého výroky pobouřily už v minulosti. Necelý měsíc poté, co ho sněmovna v roce 2020 zvolila do Rady České televize, se opřel do novinářky serveru Forum 24. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu proto žádal po sněmovním volebním výboru, aby poslancům navrhl odvolání Veselého z Rady ČT. K tomu ale nedošlo.

