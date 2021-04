Tvář rozzlobeného Ruska. Mluvčí a vášnivá zahradnice Zacharovová spílá Česku

Existují dva Rusové, kteří často kritizují jiné země, ačkoliv nejsou politiky. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, známý svými drahými hodinkami a nepřehlédnutelným bujným knírem. A Marija Vladimirovna Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí.

Často je to právě ona, kdo si na tiskových konferencích nebere servítky a tlumočí ruskou nevoli nad tím, co kdo ve světě řekne nebo udělá. V těchto dnech Zacharovová kvůli kauze Vrbětice a vyhošťování diplomatů tvrdě kritizuje Českou republiku.

"Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou. Lidem bylo potřeba něco předložit, tak našli Petrova a Boširova. Hanba? Hanba," hřímala Zacharovová kvůli českému podezření, že za výbuchy ve vrbětickém muničním skladu stáli důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU. "Česko se rozhodlo pro zničení vztahů s Ruskem," varovala.

Praha se tak ocitla v roli, kterou často hrají například Ukrajina, Spojené státy nebo Polsko. V roli státu, který je vůči Rusku údajně nespravedlivý a škodí mu.

Zacharovová působí na pozici mluvčí ruské diplomacie už šest let. Ve světě diplomacie vyrůstala, její otec byl v 80. letech diplomatem na sovětském velvyslanectví v Pekingu. Proto Zacharovová ovládá kromě angličtiny i čínštinu. Na univerzitě MGIMO v Moskvě vystudovala žurnalistiku a orientalistiku.

Mluvčí s metálem

Zacharovová dříve jako mluvčí působila na ruském zastoupení při Organizaci spojených národů v New Yorku. Pak pracovala v tiskovém oddělení ministerstva zahraničí, kde měla na starosti přípravu tiskových konferencí, záznamy ze schůzek ministra Sergeje Lavrova a také odpovídala za sociální sítě ministerstva. Ruský prezident Vladimir Putin dal najevo, že je s ní spokojený, v roce 2017 jí udělil vysoké státní vyznamenání, Řád přátelství.

Jednou se však za ni Putin musel omlouvat. Loni zveřejnila na svém účtu na Facebooku komentář, který zesměšňoval srbského prezidenta Aleksandara Vučiče. Když byl na návštěvě v Bílém domě, seděl před Donaldem Trumpem poněkud zvláštně na židli, zatímco americký prezident za svým stolem. Zacharovová k tomu napsala, že to vypadá, jako by byl u výslechu. A k fotografii přidala slavný záběr z filmu Základní instinkt, na kterém sedí herečka Sharon Stoneová se zkříženýma nohama a bez kalhotek. Za příspěvek se Srbsku omluvil jak Putin, tak šéf ruské diplomacie Lavrov.

Pozornost upoutala také polemika Zacharovové s předákem ruské opozice Alexejem Navalným. Ten o ní prohlásil, že podporuje kastovní systém v ruské společnosti. Mluvčí ho v reakci vyzvala na přímý rozhovor na sociálních sítích, vysílaný živě. Navalnyj odpověděl, že s tím nemá problém, a dohodli se na datu 1. května 2020 večer. Zacharovová ale pak bez udání důvodu debatu zrušila a nepřipojila se.

Vášnivá zahradnice a textařka

Loni také mluvčí diplomacie napadla na tiskové konferenci Česko za to, že rozhovory s Ruskem podmiňuje stavem Alexeje Navalného. "České ministerstvo zahraničí nyní začalo klást podmínky pro rozhovor s námi: tu je to situace v Bělorusku, tu situace s ruským občanem. Co to všechno má společného s dvoustrannou součinností? Odpověď je prostá: nic," prohlásila.

Zacharovová o sobě tvrdí, že jejím největším koníčkem je zahradničení a skládání textů k písním. Psala například pro zpěvačku Ljubovu Suspenskou a nedávno také pro čečenskou zpěvačku Ajnu Getagazovovou, která vystupuje zahalená v muslimském šátku.

"Kde je slunce, tam jsou hory. Kde jsou hory, tam je nebe. A pod ním je otevřené místo. Pomoz mi, větře, dej mi svobodu, tančím tanec hrdého národa. Nebojím se, mámo, jsem zodpovědná za vše, jako orel vyletím vstříc osudu," zpívá se v této skladbě.

Ruská propaganda přitvrzuje, říká Josef Pazderka