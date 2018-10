Tusk: Nesmíme polevit ve snaze domluvit s Brity dohodu o brexitu

Jednání zamrzlo v neděli poté, co britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl na pracovní úrovni předjednaný text smlouvy.

Brusel - Evropská unie se začíná připravovat na možnost, že ji Británie příští rok 29. března opustí bez vyjednané "rozvodové dohody". Nesmí to ale znamenat, že je přes stávající komplikace možné polevit v úsilí takovou smlouvu včas vyjednat.

V dopise zaslaném premiérům a prezidentům zemí EU to před středeční klíčovou schůzkou k brexitu napsal předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk.

V dopise, kterým je na říjnový summit EU pozval, Tusk také uvedl, že na úvod středeční neformální večeře bude mít britská premiérka Theresa Mayová příležitost seznámit své evropské kolegy s britským hodnocením stavu rozhovorů.

Ty v zásadě zamrzly v neděli poté, co britský ministr pro brexit Dominic Raab odmítl na pracovní úrovni předjednaný text smlouvy.

Tusk v dopise připomněl, že v září na summitu v Salcburku dala EU najevo, že si přeje co největší pokrok v jednáních a finální dohodu právě na blížící se říjnové vrcholné schůzce bloku.

"Jak to dnes vypadá, je to komplikovanější, než mohli někteří očekávat. Nicméně bychom neměli ztrácet naději a rozhodnost, protože dobrá vůle s rozhovory pokračovat je na obou stranách," uvedl Tusk.

Šéfy států a vlád 27 zemí unie se stavem rozhovorů seznámí také šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Je pravděpodobné, že od premiérů a prezidentů uslyší podporu pro svůj postup. Ve středu večer by také mělo padnout rozhodnutí, zda má kvůli stavu jednání smysl svolávat mimořádný summit k brexitu přibližně na polovinu listopadu.

Tusk ale zdůraznil, že cílem musí být dál dojednání pro všechny strany co nejlepší smlouvy. "Vždycky to vypadá nemožné, dokud se to nepodaří. Nevzdávejme to," napsal v dopise Tusk.