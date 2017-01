Turecký parlament i na podruhé podpořil změny ústavy. Erdogan by v úřadu mohl zůstat dalších 12 let

před 1 hodinou

Turecký parlament v noci na čtvrtek odhlasoval sedm z 18 článků nového ústavního zákona, který posílí prezidentovy pravomoci. Jde o hlasování ve druhém čtení, které je rozděleno na etapy. Definitivně o ústavní změně rozhodne třetí kolo hlasování a pak se k výsledku bude konat referendum. Prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi dává změna podle agentury Reuters šanci zůstat v úřadu do roku 2029. Pro sedm článků, o nichž se hlasovalo, zvedlo ruku více než 330 poslanců, což je požadovaná většina pro schválení ústavních změn. O zbylých 11 článcích a pak o celém balíčku se bude hlasovat podle tureckého tisku do konce týdne. Referendum by se mělo konat na jaře.

autor: ČTK