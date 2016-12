Erdogan chce zamířit k neomezené moci. Návrh ústavních změn již schválil parlamentní výbor

před 1 hodinou

Turecký parlamentní výbor v pátek schválil návrh ústavních změn, které mají posílit pravomoci prezidenta a de facto změnit současný parlamentní systém na systém prezidentský, informovala agentura AP. Ústavní výbor o návrhu jednal 17 hodin a v lednu by o něm měl rozhodovat celý zákonodárný sbor. Turci by pak o změnách měli hlasovat na jaře v referendu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který byl před svým zvolením v roce 2014 dlouholetým premiérem, usiluje o posílení pravomocí prezidentského úřadu, jenž má zatím spíše ceremoniální funkcí.

Argumentuje mimo jiné tím, že díky změnám by prezidentský úřad získal novou flexibilitu, která by pomohla udělat ze země do roku 2023 jednu z deseti největších mocností světa. Kritici zákona se ale obávají, že reformy umožní Erdoganovi, aby vládl prakticky sám jen s omezenou kontrolou.

Vicepremiér Nurettin Canikli na začátku prosince uvedl, že voliči budou o změnách hlasovat v referendu, které bude mezi březnem a květnem příštího roku. Plně vstoupit v platnost by podle tureckých médií reformy měly až v roce 2019, na kdy jsou plánovány parlamentní i prezidentské volby.

Na operetní představení to bylo příliš krvavé a ničivé, na skutečný puč příliš zpackané. Trest smrti ale Erdogan nezavede, říká Tomáš Laně. | Video: Martin Veselovský | 17:14

autor: ČTK