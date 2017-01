Turecký parlament podpořil delší volební období pro Erdogana. Opozice hovoří o autokracii

před 50 minutami

Turecký parlament v prvním čtení schválil návrh ústavní změny zákona, která by stávajícímu prezidentovi Erdoganovi posílila jeho pravomoci a umožnila by mu zůstat v úřadu teoreticky až do roku 2034. Kromě toho by směl zůstat členem politické strany a vydávat vlastní dekrety. Pokud poslanci zákon odhlasují, musí reformu ústavy ještě v referendu schválit voliči.

Ankara – Turecký parlament v neděli v prvním čtení schválil návrh ústavního zákona, který posiluje pravomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Opozice se obává, že tato ústavní změna by mohla zemi ohrozit rostoucím autoritářstvím hlavy státu, napsala agentura Reuters.

Zákonodárný sbor začal zákon v prvním čtení postupně schvalovat v pátek, kdy odhlasoval první tři jeho články. Poslední, osmnáctý článek poslanci přijali v neděli večer. Nyní mají dvoudenní přestávku, po níž zahájí debatu o možných změnách schválené předlohy před druhým kolem hlasování. Definitivně by mělo o důležitém normativním aktu rozhodnout třetí kolo hlasování.

Návrh úpravy základního zákona by Erdoganovi umožnil zůstat v úřadu teoreticky až do roku 2034. Kromě toho by směl zůstat členem politické strany a vydávat vlastní dekrety. Parlament by také přišel o možnost dohledu nad výkonem funkce hlavy státu. V případě definitivního schválení ústavního zákona by se prezident mohl vrátit do řad vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) a posílit tak svůj vliv v zákonodárném sboru.

Pokud poslanci zákon odhlasují, musí reformu ústavy ještě v referendu schválit voliči. Všelidové hlasování by se mohlo uskutečnit ještě letos na jaře. Aby ústava prošla parlamentem, musí pro ni zvednout ruku nejméně 330 z celkového počtu 550 zákonodárců.

autor: ČTK