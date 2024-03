Obranu Ukrajiny devastuje dříve "tupá" zbraň. Proti moderním střelám má velkou výhodu

Rusko začalo používat ničivé letecké bomby, proti kterým se ukrajinská pozemní obrana jen těžko chrání. Klouzavá puma FAB-1500 zdecimovala ukrajinské síly a vychýlila rovnováhu na stovky kilometrů dlouhé frontové linii, která se táhne od jihu na severovýchod Ukrajiny, píše server CNN.

Tyto klouzavé bomby mají naváděcí systém a výsuvná křídla, která jim umožňují doplachtit k cíli. Po dopadu vytvoří až 15metrový kráter. Modernizovaná FAB-1500 vychází z rodiny "hloupých" bomb z dob Sovětského svazu a podle CNN je nyní Rusko v továrně nedaleko Moskvy mění na účinnou verzi.

"Nejde o levnou a rychlou přeměnu, ale je to zásadně levnější než miliony dolarů, které stojí (nové moderní) střely. V porovnáním s nimi jde o drobné," přiznal výraznou výhodu dříve hloupé bomby pro CNN mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Jedenapůltunovou pumu navíc vypouštějí stíhací letouny ze vzdálenosti 60 až 70 kilometrů za frontovou linií, tedy mimo dosah ukrajinských systémů protivzdušné obrany.

Sílu těchto bomb podle CNN ilustrují nedávná videa z východoukrajinské Doněcké oblasti, kde je Rusko použilo proti statickým cílům, jako jsou elektrárny, továrny nebo bytové domy, které Ukrajinci využívají ke koordinaci obrany. "Pro mnohé ruské taktické letouny nabízejí novou a mnohem ničivější možnost úderu ze zálohy, protože piloti se mimo jiné mohou držet dál od nepřátelské obrany," uvedl Joseph Trevithick ze specializovaného serveru TheWarZone.

"Proč používají FAB-1500? Protože způsobuje vážné škody. Pokud to přežijete, budete mít zaručeně šrámy," uvedl pro CNN minulý týden jeden z vojáků ukrajinské 46. samostatné vzdušné brigády, který je nasazený ve městě Krasnohorivka. Podle něj tyto útoky působí neblaze na morálku Ukrajinců. Stejně jako dříve Rusové likvidovali intenzivně ukrajinské pozice dělostřelectvem, nyní podle CNN využívají zdánlivě nevyčerpatelné zásoby těchto ničivých bomb, aby Ukrajinci neměli co bránit a kam se ukrýt.

Použití FAB-1500 se stalo rozhodujícím prvkem ruské ofenzivy, zejména při ničení ukrajinské obrany v Avdijivce a jejím okolí. Město, které je naprosto zdevastované, padlo do rukou ruských vojsk v únoru. Justin Bronk z The Royal United Services Institute v Londýně říká, že "zatímco výroba kluzáků je zrádnější, základní výbušnina je něco, co mají v obrovském množství".

Ruští vojenští blogeři začali o zbrani mluvit loni v září, kdy se testovala její přesnost. Telegramový kanál Fighterbomber poznamenal, že "po mnoha měsících zkoušek a omylů" puma FAB-1500 poprvé "přesně" zasáhla svůj "bojový cíl". Rovněž uvedl, že FAB-1500 je přesná na pět metrů. Během několika týdnů ukrajinské i ruské zdroje hovořily o použití masivní bomby v Chersonu na jihu a v Charkově na severu.

Ruská letadla, která tyto bomby vypouštějí, nejsou nezranitelná. Ukrajinské letectvo tvrdí, že v posledních týdnech sestřelilo několik stíhaček Su-34. Většina ukrajinské protivzdušné obrany však nemá takový dosah, aby mohla zasáhnout letadla vzdálená přibližně 70 kilometrů.

Bronk tvrdí, že vývoj klouzavých bomb poskytl Rusům způsob, jak efektivněji využívat své taktické letectvo (na rozdíl od dálkových bombardérů) po jeho omezené roli v první fázi války. Podle něj je americký protivzdušný komplex Patriot jedinou účinnou obranou, ale Ukrajinci jich mají omezený počet kombinovaný s nedostatkem munice.

Analýza: "Ignorovali naše varování." Ruské stíhačky padají v ohromném tempu. (Celý článek s videem ZDE)