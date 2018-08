Trumpův černý den. Jeho muž na špinavou práci poskytl zničující svědectví, prezident je v ohrožení

Právník Michael Cohen přiznal, že na Trumpův pokyn před volbami 2016 zaplatil dvěma ženám za mlčení o jejich údajných sexuálních aférách s Trumpem. Byl tím porušen zákon o financování kampaní, spolupachatelem by nepřímo byl i prezident Trump.

Washington - Americký prezident Donald Trump má ze sebou jeden z nejčernějších dnů svého dosavadního pobytu v Bílém domě.

Velká porota soudu ve Virginii v úterý shledala bývalého šéfa jeho předvolební kampaně z roku 2016 Paula Manaforta vinným z daňových úniků.

A prakticky ve stejném okamžiku se před soudem v New Yorku bývalý prezidentův osobní právník Michael Cohen přiznal, že na přímý Trumpův pokyn v roce 2016 - uprostřed tehdejší prezidentské kampaně - vyplatil dvěma ženám peníze za mlčení o jejich údajných předchozích sexuálních aférách s Donaldem Trumpem.

Cohen, který u Trumpa fungoval jako "zametač" problémů, potvrdil, že vyplatil 130 000 dolarů pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé pod jménem Stormy Daniels. Druhá platba, ve výši 150 000 dolarů, směřovala k modelce Karen McDougalové, bývalé modelce časopisu Playboy.

Účelem plateb podle Cohena bylo udržet informace o údajných Trumpových sexuálních aférách v tajnosti a "ovlivnit", jak Cohen doslova přiznal, "výsledek" nadcházejících prezidentských voleb.

Trumpův bývalý právník se tím sám přiznal k porušení zákona o financování prezidentských kampaní, neboť peníze nebyly následně vykázány jako výdaje na kampaň.

A tím, že podle jeho tvrzení jednal na přímý pokyn "kandidáta", Cohen zároveň ukázal na Donalda Trumpa jako na možného spolupachatele trestného činu.

"V obviněních proti panu Cohenovi není nic, co by ukazovalo, že prezident by udělal něco špatného," komentoval Cohenovo svědectví Rudy Giuliani, současný právník Donalda Trumpa.

Sám Trump se v úterý ke Cohenově kauze nevyjádřil, právníci, citovaní v amerických médiích, ale upozorňují, že prezident zde čelí nejvážnějšímu nebezpečí od příchodu do Bílého domu.

Trumpovo odvolání visí ve vzduchu

"Už samotný fakt, že obvinění směřuje k prezidentovi ve funkci, je dechberoucí. Je to něco, co jsme zde desítky let neviděli, pokud kdy vůbec," cituje list Wall Street Journal Paula S. Ryana, viceprezidenta washingtonské organizace Common Cause, která se původně obrátila na ministerstvo spravedlnosti s podnětem na vyšetření inkriminovaných plateb za mlčení, které učinil Michael Cohen.

V americké praxi by podle oslovených právníků pravděpodobně nedošlo k tomu, že prezident Trump by teď byl přímo zažalován prokurátorem a musel by jít k soudu.

Ale podezření, že porušil zákon, je pro opoziční demokraty v Kongresu dostatečným věcným důvodem, aby se pokusili vyvolat proces Trumpova odvolání z funkce, takzvaný "impeachment".

Cohenovo výbušné svědectví přitom přišlo necelé dva a půl měsíce před listopadovými volbami do Kongresu. Pokud by demokraté získali většinu v dolní Sněmovně reprezentantů, impeachment by okamžitě iniciovali.

"Je to přesně ten důvod, který (demokraté) potřebují. A věřte, že důvod budou mít," řekl nejmenovaný republikánský právník blízký Bílému domu serveru Politico.

Cohen byl od roku 2006 Trumpovým osobním právníkem, důvěrníkem, mužem na špinavou práci. Jeho svědectví o Trumpových praktikách v byznyse a další možná odhalení z prezidentova soukromého života mohou být podle citovaného právníka pro Trumpa "zničující".

Důležité soudní vítězství

Obě kauzy - soud s Paulem Manafortem a trestní řízení proti právníku Michaelu Cohenovi - vyplynuly z pátraní zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, jehož tým od loňského května vyšetřuje zasahování Ruska do americké prezidentské kampaně 2016. A také to, zda neexistovalo nějaké propojení mezi Rusy a Trumpovým týmem.

Manafort byl Muellerem obviněn v souvislosti se svou předchozí prací pro Viktora Janukoviče, pro kterého pracoval v letech 2004 až 2014. Tedy ještě před příchodem do Trumpovy kampaně, kterou Manafort vedl od dubna do srpna 2016.

"Verdikt se mnou nijak nesouvisí," komentoval Trump v úterý výnos poroty, která Manaforta uznala vinným z osmi z celkem osmnácti vznesených obvinění.

Pro Muellera jde o důležité soudní vítězství. Trump jeho vyšetřování opakovaně označuje za "hon na čarodějnice" a rovněž v úterý znovu zdůraznil, že Mueller nenašel žádnou spolupráci s Rusy.

"Kde je ta spolupráce? Kde je nějaká spolupráce?" hřímal Trump na setkání s voliči v Západní Virginii.

Cohena nezažaloval přímo Mueller, ale prokurátor státu New York se ujal podnětu, který vyplynul právě z Muellerova šetření. Cohen je tak podle amerických médií svého druhu "vedlejší ztrátou" celého Muellerova pátrání. Pro Trumpa to však může být dosud největší problém.

"Verdikt v Manafortově kauze není ani zdaleka tak varovný, jako je Cohenovo svědectví," potvrdil bývalý Trumpův právní poradce Michael Caputo pro Politico.

Cohenův právník Lanny Davis v úterý navíc naznačil, že Cohen může mít i klíčové, výbušné informace, které se týkají podstaty Muellerova pátraní. Pro televizi MSNBC Davis uvedl, že jeho klient (Cohen) má "znalost o počítačové kriminalitě hackerského útoku a o tom, zda pan Trump o tomto zločinu předem nevěděl a zda ho dokonce nechválil".

Lanny Davis evidentně mluví o ruském hackerském útoku na kampaň Hillary Clintonové, kdy Rusové ukradli a následně zveřejnili e-maily zevnitř jejího týmu.

Donald Trump se pak v jedné chvíli kampaně, když kritizoval Clintonovou za to, že údajně neposkytla vyšetřovatelům FBI přístup ke svému osobnímu účtu, veřejně obrátil právě na Rusy.

"Rusko, pokud posloucháš, já doufám, že najdeš těch 30 tisíc scházejících e-mailů," pronesl Trump na tiskovce v červenci 2016.

