Trumpovi synové zvali v Irsku celou hospodu na pivo a whiskey. Odešli bez placení

Podobně velký zájem jako americký prezident Donald Trump vzbudili během návštěvy Irska jeho synové Donald junior a Eric. Oba potomci nejhlídanějšího politika světa se vypravili do místní restaurace a překvapené hosty lokálu pozvali na pintu piva či sklenku whiskey. Na odchodu majitelce řekli, že zaplatí později, neboť podle ní neměli hotovost, napsal list Irish Mirror.

Trump doprovázený rodinou se v Irsku na dvě noci ubytoval ve svém golfovém klubu na západním pobřeží. Jednačtyřicetiletý Donald junior a o šest let mladší Eric se ve středu večer vypravili do blízké obce Doonbeg, kde zamířili do hostince Morrisey´s. Ochutnali vyhlášené irské pivo Guinness a vyhlásili, že hostům podniku zaplatí "rundu".

"Moc se jim líbilo, jak je tu lidé přijali. Když přišli, hned řekli, že takové uvítání by je v New Yorku nečekalo," řekla deníku majitelka restaurace Caroline Kennedyová. Jejich otec se v Evropě netěší příliš velké oblibě a v Irsku proti jeho přítomnosti protestovaly stovky lidí. Prezidentovi potomci si však získali obyvatele Doonbergu srdečným přístupem a štědrostí. Když ale došlo na placení, podle majitelky si Trumpové nechali účet otevřený.

"Nemyslím si, že bychom se měli bát toho, že nezaplatí. Podle mě s sebou nenosí peníze. Řekli nám, že to vyřeší později," vylíčila Kennedyová, podle níž by podnik měl dostat peníze ještě před pátečním Trumpovým odletem.

Šéf Bílého domu vzal na návštěvu Británie, Francie a Irska vedle manželky Melanie i čtyři ze svých pěti dětí - kromě synů i dcery Ivanku a Tiffany. Doma zůstal pouze třináctiletý syn Barron. V amerických médiích tato skutečnost vyvolala srovnávání rodiny Trumpů s královskými rodinami.

Trump v pátek v Irsku nemá žádný oficiální program a podle médií sehraje partii golfu a poté jeho rodina zamíří do Washingtonu.